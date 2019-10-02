Минобороны РФ опровергло сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

В Министерстве обороны России опровергли появившуюся информацию об испытаниях новых зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" в Сирии. В этом не было никакой необходимости, сообщает РИА Новости.

В среду "Известия" со ссылкой на источник в военно-промышелнном комплексе сообщили об испытаниях С-500 в Сирии.

В Минобороны РФ прокомментировали, что никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирии не было и нет. Испытания ЗРК действительно проводятся в сложных климатических условиях. И на российском полигоне "Ашулук" они нисколько не легче.

В военном ведомстве добавили, что опыт использования в Сирии средств противовоздушной обороны, отдельных узлов и подсистем учитывается. Если возникает необходимость, то отдельные элементы новых боевых систем испытывают в реальных боевых условиях.