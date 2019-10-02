Минск: Открылась осенняя сессия белорусского парламента

Укрепление доверия и стремление сотрудничать без политической предвзятости помогает лучше понимать друг друга в международных организациях, заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко на открытии 2 октября осенней сессии высшего законодательного органа республики, информирует БЕЛТА.

Обращаясь к руководителям дипломатических миссий, присутствующим в Овальном зале заседания, спикер отметил, что они внесли немалый вклад в развитие диалога между Беларусью и странами, которые они представляют, напомнив о последних мирных инициативах главы государства. Интеграция, подчеркнул спикер, не самоцель, "а инструмент достижения наивысшей цели - роста благосостояния граждан".

Парламентарий подчеркнул, что для РБ естественным путем развития всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с ней сотрудничать, и, прежде всего, - с наиболее близкими соседями. "На этих принципах мы строим свою работу в парламентских измерениях СНГ, ОДКБ, Союзного государства", - констатировал Андрейченко.

"В наших общих интересах максимально задействовать весь имеющийся у нас интеграционный потенциал. Поэтому особый упор делается на гармонизации законодательства, обеспечении равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведении порядка в торгово-экономических отношениях", - сказал он.

Именно приоритеты устойчивого развития, напомнил спикер, определяют как внутреннюю, так и внешнюю политику официального Минска. "И мы глубоко убеждены, что самым верным шагом к более стабильному, безопасному и справедливому миру является не конкуренция, а активный поиск точек сопряжения между различными экономическими моделями, существующими в мире", - резюмировал он.

На повестке дня заключительной для Национального собрания 6-го созыва сессии, информирует агентство, 14 вопросов и около 50 законопроектов, в том числе принятие главного финансового документ страны.

Как уточнили источники в парламенте, депутатам предстоит внести изменения в законы о лекарствах, поправки в кодексы по вопросам административной ответственности. Во втором чтении планируется рассмотреть корректировки законов "О естественных монополиях", "Об обеспечении единства измерений", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС". Депутатам предстоит ратифицировать и ряд международных договоров, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.