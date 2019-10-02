Названа самая популярная игровая консоль в России

Сервис Яндекс.Маркет провел собственное исследование рынка игровых приставок и поделился интересной статистикой. В ее основу легли данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.
В указанный период самыми популярными игровыми устройствами, ожидаемо, стали консоли от производителя Sony - 68% пользователей переходили на предложения этого японского производителя. 17% аудитории отдали предпочтение Nintendo и еще 15% - Microsoft.
Таким образом, в сентябре общий топ-5 самых популярных игровых консолей выглядит следующим образом:
1. Sony PlayStation 4 Pro
2. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
3. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
4. Nintendo Switch
5. Microsoft Xbox One S 1 ТБ
Самые популярные консоли под брендом Nintendo:
1. Nintendo Switch
2. Nintendo New 2DS XL
3. Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System
Самые популярные консоли под брендом Microsoft:
1. Microsoft Xbox One S 1 ТБ
2. Microsoft Xbox One X
3. Microsoft Xbox One 500 ГБ
Что касается стоимости, то средняя цена популярных домашних игровых систем была в пределах 24000 рублей.