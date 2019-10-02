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Названа самая популярная игровая консоль в России

Текст:   Богдан Бобров
02.10.2019,  
16:35
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Сервис Яндекс.Маркет провел собственное исследование рынка игровых приставок и поделился интересной статистикой. В ее основу легли данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.

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В указанный период самыми популярными игровыми устройствами, ожидаемо, стали консоли от производителя Sony - 68% пользователей переходили на предложения этого японского производителя. 17% аудитории отдали предпочтение Nintendo и еще 15% - Microsoft.

Таким образом, в сентябре общий топ-5 самых популярных игровых консолей выглядит следующим образом:

1. Sony PlayStation 4 Pro

2. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ

3. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ

4. Nintendo Switch

5. Microsoft Xbox One S 1 ТБ

Самые популярные консоли под брендом Nintendo:

1. Nintendo Switch

2. Nintendo New 2DS XL

3. Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System

Самые популярные консоли под брендом Microsoft:

1. Microsoft Xbox One S 1 ТБ

2. Microsoft Xbox One X

3. Microsoft Xbox One 500 ГБ

Что касается стоимости, то средняя цена популярных домашних игровых систем была в пределах 24000 рублей.

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