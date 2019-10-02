Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма

Нур-Султан, Минск и Ереван признаны самыми привлекательными городами стран СНГ для путешествий осенью у российских туристов. Об этом свидетельствует опубликованный аналитическим агентством "ТурСтат" рейтинг.

В список популярных городов также вошли Алма-Ата (Казахстан), столица Азербайджана - Баку, Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан), Кишинев (Молдова) и Душанбе (Таджикистан).

Во всех перечисленных городах осенью проходят различные фестивали и праздники: праздник виноделия в армянском селе Арени (5 октября), День вина в Кишиневе (5-6 октября), традиционный праздник граната в азербайджанском городе Гейчай (конец октября), Международный форум театрального искусства в Минске (с 20 сентября по 8 октября) и так далее. Все это лишь добавляет привлекательности этих городов для туризма.