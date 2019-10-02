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02.10.2019 21:39
Рубрика: В мире

Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге

Текст: Юрий Чернов

Вечером среды в баварском городе Абенсберг, расположенном в районе Кельхайм, прозвучала серия огнестрельных выстрелов. Прибывшие на улицу Штраубингер, откуда поступили первые сообщения о происшествии, наряды полиции обнаружили двух человек, получивших пулевые ранения. Один из пострадавших, впоследствии скончался, состояние другого оценивается как тяжелое.

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Фото: REUTERS/ANDRES MARTINEZ CASARES
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Как передает Merkur.de, выстрелы прозвучали напротив торгового центра. Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Была организована операция по его поимке, с использованием внушительного контингента полицейских сил и вертолета.

По некоторым сведениям, уже через полтора часа после происшествия им удалось локализовать машину и задержать двух человек. Как сообщается на сайте местной полиции, пока что нет точных сведений о том, удалось ли задержать именно того, кто стрелял. В городе продолжается спецоперация.

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