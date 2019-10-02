Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге

Вечером среды в баварском городе Абенсберг, расположенном в районе Кельхайм, прозвучала серия огнестрельных выстрелов. Прибывшие на улицу Штраубингер, откуда поступили первые сообщения о происшествии, наряды полиции обнаружили двух человек, получивших пулевые ранения. Один из пострадавших, впоследствии скончался, состояние другого оценивается как тяжелое.

Как передает Merkur.de, выстрелы прозвучали напротив торгового центра. Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Была организована операция по его поимке, с использованием внушительного контингента полицейских сил и вертолета.

По некоторым сведениям, уже через полтора часа после происшествия им удалось локализовать машину и задержать двух человек. Как сообщается на сайте местной полиции, пока что нет точных сведений о том, удалось ли задержать именно того, кто стрелял. В городе продолжается спецоперация.