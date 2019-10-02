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02.10.2019 19:47
Рубрика: Власть

Крайний Север в зоне доступа

Николай Патрушев позвал туристов всего мира в Арктику
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Страны - участницы проектов по освоению Арктики должны сообща противостоять попыткам нагнетания напряженности вокруг этого региона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на международной встрече государств - членов Арктического совета, которая проходила в России под эгидой Совбеза РФ.

"Арктика - сложный для освоения регион. Однако именно здесь на протяжении столетий складывалась уникальная модель международного сотрудничества. И сегодня Арктический совет воплощает в себе этот дух взаимопонимания", - подчеркнул Патрушев.

Транспортные возможности Крайнего Севера до сих пор используются не в полную силу

По его словам, важно совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность вокруг вопросов, которые арктические державы хотят и могут решать в рамках существующих международных площадок.

Такими площадками сегодня являются - ООН, Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Северного измерения, Арктический экономический совет.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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"Арктику недостаточно просто обсуждать - ее нужно увидеть. Именно поэтому наши встречи традиционно проходят в различных регионах России, что дает возможность оценить многообразие природы и культуры нашей страны", - отметил секретарь российского Совбеза.

По его мнению, развитие Арктики должно идти параллельно с повышением доступности для туристов из разных стран. Чтобы ее могли увидеть не только нескольких тысяч туристов, как сегодня, а многие сотни тысяч гостей со всего мира. Особое внимание Патрушев обратил на развитие транспортных возможностей Крайнего Севера, которые до сих пор используются не в полную силу.

Речь идет в первую очередь об усилении роли Северного морского пути, для развития которого Россия прикладывает большие усилия. Трудно переоценить экономические возможности такого транспортного маршрута.

По итогам форума представители 15 государств высказались за укрепление взаимодействия с Россией и совместное решение важнейших задач, стоящих перед странами по развитию Арктики.

Нынешняя, уже восьмая по счету встреча проходила на борту теплохода, который прошел по маршруту из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На встрече были представлены все государства, входящие в Арктический совет: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, в форуме участвовали представители Китая, Индии, Италии, Германии, Южной Кореи, Сингапура, Франции и Японии.

Власть Работа власти Регионы Президент Совет Безопасности Арктика: битва за ресурсы
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