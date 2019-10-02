Новости

Студенты разработают проект реставрации здания Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
В Госдуме посоветовали переходить на "четырехдневку" поэтапно 17:02
Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 322-ФЗ "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 29 сентября 2019 г.
Опубликован 2 октября 2019 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 10; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3517; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5417, 5432; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5749; 2009, N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1746; N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5750; N 48, ст. 6250; 2011, N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2012, N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6751; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2936; N 48, ст. 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 5; N 14, ст. 2023; N 48, ст. 6689; 2016, N 1, ст. 6; N 22, ст. 3098; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4181; N 49, ст. 6844, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5095, 5096; N 47, ст. 7126; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 23, ст. 2906; N 31, ст. 4427) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 164:

а) в подпункте 31:

в абзаце втором слово "Таможенного" заменить словами "Евразийского экономического";

в абзаце третьем после слов "по перевозке или транспортировке железнодорожным транспортом товаров," дополнить словами "порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров,", слово "Таможенного" заменить словами "Евразийского экономического";

б) в подпункте 91:

в абзаце втором слово "Таможенного" заменить словами "Евразийского экономического";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"работ (услуг) по перевозке или транспортировке товаров, порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров, перемещаемых через территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, в том числе через территорию государства - члена Евразийского экономического союза, или с территории государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого иностранного государства, в том числе являющегося членом Евразийского экономического союза, и работ (услуг), непосредственно связанных с указанной перевозкой или транспортировкой, стоимость которых указана в перевозочных документах на перевозку товаров, порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров;";

2) в статье 165:

а) абзац третий пункта 41 изложить в следующей редакции:

"копии перевозочных документов, оформленных при перевозках с участием железнодорожного транспорта, с указанием наименований или кодов станций отправления, наименований или кодов входных и выходных российских пограничных и (или) припортовых железнодорожных станций, наименований или кодов станций назначения.";

б) в абзаце первом пункта 51 после слов "при перевозках товаров" дополнить словами ", порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров", слова "государств отправления товаров" заменить словами "государств отправления", слова "государств назначения товаров" заменить словами "государств назначения", после слов "при перемещении товаров" дополнить словами ", порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров";

в) абзац двадцатый пункта 9 после слов "при перемещении товаров" дополнить словами ", порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин