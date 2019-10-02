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Рубрика: Общество

Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал"

Текст: Мария Агранович

Третий "сезон" Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" стартовал 2 октября. Учиться в вузе и одновременно поработать в крутой компании? Попробовать свои силы в зимней школе и на карьерном форуме? Лично познакомиться с руководителями крупных российских предприятий? Все это возможно, если принять участие в олимпиаде. Заявки принимаются до 18 ноября.

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", который поддерживает министерство науки и высшего образования. По словам самих участников и призеров, это отличный социальный лифт и способ найти престижную работу.

Нынешнее соревнование будет отличаться от первых двух. Организаторы внимательно изучили "фидбек" от студентов и увидели - есть "провалы". Какие? Об этом честно рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара:
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- По итогам мы всегда высылаем нашим дипломантам предложения о стажировках. В прошлом году треть из них не откликнулись ни на одно предложение. Двое из трех - просмотрели список и ответили отказом. Были и те, кто прошел стажировку, но разочаровался. В чем же дело? Завышены ожидания. Некоторым кажется что, став "профи" в рамках нашего соревнования, можно сразу претендовать на высокие должности. Это не так. До любой вершины нужно добраться.

Организаторы признают - отчасти сами виноваты. Поэтому в нынешней олимпиаде будет не менее 39 процентов заданий с практическим уклоном. Они помогут лучше понять, чем занимаются в той или иной компании, как организован рабочий процесс. Также в рамках олимпиады для студентов младших курсов будут организованы экскурсии на предприятия. Кроме того, каждый участник сможет пройти тесты на профпригодность, составленные работодателями.

В этом году в организации олимпиады участвуют 26 ведущих вузов России. Участникам предлагаются задания по 68 направлениям: проходя регистрацию, нужно выбрать для себя одно или несколько.

Отборочный этап пройдёт с 22 ноября по 8 декабря, заключительный - с 25 января по 4 марта 2020 года. В конце марта подведут итоги и в начале апреля наградят дипломантов. Что даёт диплом олимпиады? Возможность льготного поступления в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и, конечно же, право на стажировку в крупной профильной кампании. Золотые медалисты получат и денежные премии -по 200 или 300 тысяч рублей.

Общество Образование
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