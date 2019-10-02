Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске

Хотя любители старины глубокой склоняются к гипотезе, что шахматы на территории нынешней Беларуси были известны еще десять веков назад, доподлинно можно подтвердить, что именно второго октября в столице республики распахнулись двери обновленной Школы шахмат ФИДЕ.

Особую торжественность церемонии открытия единственной в Синеокой школы с лицензией Международной федерации шахмат придал приезд в Минск президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и девятикратной победительницы шахматных Олимпиад, гроссмейстера Майи Чибурданидзе, сообщает БЕЛТА. В церемонии приняли участие заместитель столичного мэра Артем Цуран и председатель республиканской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

"Беларусь - страна с хорошей шахматной традицией. А самое главное, чтобы благодаря этой школе появился импульс к дальнейшему развитию мастерства", - пожелал азартным любителям "клуба четырех коней" Аркадий Дворкович. Он выразил надежду, что в этой школе вырастет не одно поколение великих мастеров.

Вспоминает в этой связи местная пресса и про юную шахматистку из Минска Катю Зубковскую. К девяти годам у нее уже богатый соревновательный опыт, а главный ее триумф - звание чемпионки мира по блицу в своем возрасте и чемпионки Европы по классическим шахматам. Так что шахматными талантами республика гордится давно и по праву.

Кстати, в среду, по информации агентства, стартовал и социальный проект для детей с особенностями развития "Крылья счастья", организуемый Школой шахмат ФИДЕ в Беларуси, Белорусской федерацией шахмат и резидентом парка высоких технологий "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа".

А вот что касается шахматных артефактов, то можно напомнить, что белорусским археологам действительно удалось в прошлом столетии обнаружить фигуры для игры из камня - пешку, ладью и ферзя, датированные XII веком.