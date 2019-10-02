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02.10.2019 20:00
Рубрика: Происшествия

Погиб перед судом

Обвиненный в мошенничестве пожарный покончил с собой
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
В Москве покончил с собой замначальника специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России подполковник Олег Жуков. Пресс-служба чрезвычайного ведомства подтвердила гибель своего сотрудника.

"В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Больше подробностей крайне неприятного для спасательного ведомства инцидента оказалось в Сети на различных телеграмм-каналах. Там сказано про то, что погибший перед своей смертью записал видеообращение, которое разослал по разным адресам. В своей гибели он якобы обвинил начальство, которое пыталось "повесить" на него различные нарушения, а также угрожало.

Суммы возможных поборов с подчиненных составили 10 миллионов рублей

Помимо этого, Жуков назвал имена своих начальников, которые якобы и могли быть причастны к навалившимся на него проблемам.

По данным корреспондента "РГ", проблемы у покончившего с собой офицера действительно были, и серьезные, но вот перечисленные в его видеообращении люди вряд ли виновны в его бедах.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Офицер Следственного комитета РФ погиб после нападения на КПП

Дело в том, что в отношении Олега Жукова и его начальника Андрея Луговского было возбуждено дело по ст. 159 УК РФ за мошенничество. И подозрения в махинациях с закупками техники были не единственными среди обвинений. Как сообщили наши источники, близкие к расследованию, руководство спецуправления N 100, специализирующееся на тушении пожаров в воинских частях и на спецобъектах, где и служил Жуков, выписывало денежные премии сотрудникам части, а Жуков потом эти деньги якобы у них отбирал и делил с начальством. По крайней мере такие показания дали несколько сотрудников.

30 сентября Жукову предъявили обвинительное заключение для ознакомления, и из него высокопоставленный сотрудник МЧС понял, что ему реально грозит до 10 лет. А на следующий день он покончил с собой в подмосковном Одинцове.

Кстати, это далеко не единственное громкое уголовное дело, которое возбудили в МЧС с приходом нового руководства.

В ведомстве стало действовать целое управление собственной безопасности, костяк которого составили сотрудники ФСБ. По итогам проверок стали возбуждать дела и привлекать к ответственности тех, кто закупал технику по завышенным ценам или выписывал себе или подчиненным неправомерно высокие и незаслуженные премии.

Таких дел в ведомстве сейчас расследуется не одно и не два. Под подозрение попали не только полковники, но и заслуженные многозвездные генералы. Поэтому дело Олега Жукова было лишь одним из многих, и по большому счету, увы, довольно рядовым.

Происшествия Преступления
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