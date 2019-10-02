Вряд ли вы знаете, что такое высокочастотный трейдинг, если вы сами этим самым высокочастотным трейдингом не занимаетесь. Грубо говоря, это когда всякие ценные бумаги покупают и продают с помощью компьютера очень-очень быстро. Буквально каждая тысячная доля секунды имеет значение: чуть моргнул, слегка затормозил - миллионы потерял. Вероятно, данное определение не совсем верно, а то и совсем не верно, но мы тут тоже в высокочастотном трейдинге не особо разбираемся, так что извините.

Разбирается ли канадский режиссер Ким Нгуйен в высокочастотном трейдинге, нам тем более неведомо. Но будем считать, что разбирается. Иначе зачем он решил снять про это фильм? Впрочем, вопрос "зачем?" актуален в любом случае.

Два брата, Винсент и Антон Залески, сыновья еврейских иммигрантов из СССР, служат в компании, специализирующейся на средствах передачи информации, под началом сурового босса Евы Торрес. В один прекрасный день они увольняются и основывают собственный амбициозный стартап. Замысел у братьев следующий: пронзить территорию США от середины до края длинным узким тоннелем и проложить оптоволоконный кабель из Канзаса к нью-йоркской бирже. Под землей. По идеальной прямой. И по кабелю этому потом можно будет очень-очень быстро покупать и продавать. Конкретно - сигнал должен из точки А в точку Б идти 16 миллисекунд.

Задачу Ким Нгуйен поставил перед собой нетривиальную: снять фильм о том, как прокладывают кабель. И ладно бы за "Операцией "Колибри" - так он называется - стояли реальные события. Это бы его существование хоть как-то частично оправдывало. "Операция "Колибри" и выглядит как фильм, основанный на реальных событиях. Но таковым не является. Совсем. Полностью выдуманная история. О том, как прокладывают кабель. А прокладывать кабель - это вам не казино грабить. В смысле не самый увлекательный процесс, и фантазии негде разгуляться. Тут как в известном анекдоте - надо много копать.

И да, в "Операции "Колибри" много копают. Через горы, через реки, через принадлежащие частным лицам участки, через леса и города. Копают, копают, копают. Иногда, правда, на пути встречаются разного рода препятствия. И тогда не копают, перестают. Но затем снова копают.

Конечно, не все так уж однообразно. С другой стороны, вручить звездному актерскому составу инструменты и принудить их к монотонному ручному труду - идея заманчивая, многие бы были не прочь посмотреть такую картину. Только представьте себе: Джесси Айзенберг, Александр Скарсгорд и Сальма Хайек облачаются в грубую спецодежду и принимаются за тяжелую грязную работу. Но в условиях капитализма это, увы, нереализуемо, и даже если бы именитые артисты на такой сценарий согласились бы, за них все равно бы гнули спины низкооплачиваемые дублеры. Потому роли указанным звездам достались не предусматривающие физического напряжения.

Джесси Айзенберг играет Винсента Залески, заведующего организационной частью предприятия, энергичного молодого человека с хорошо подвешенным языком. И раком желудка - чтобы жизнь ему медом не казалась и чтобы появился стимул эксплуатировать пролетариат еще интенсивнее. Добавить щепотку нервозности, так сказать.

Александр Скарсгорд, которого мы привыкли видеть нордическим гигантом-красавчиком, снабжен обширной лысиной. Сыгранный им Антон Залески, отвечающий за достижение требуемой скорости в 16 миллисекунд, - нескладный, чудаковатый, не от мира сего гений-программист. Еще б свитер с горлом и очки толстые в роговой оправе - вылитый сотрудник какого-нибудь советского НИИ получился бы.

Наконец, Сальма Хайек исполняет роль формального антагониста - Евы Торрес, дамы строгого нрава, железной воли, носящей стильную прическу супергероини Шторм из "Людей Икс". На нее возложена обязанность строить братьям козни, вставлять палки в колеса и всячески портить им настроение. В сущности, Ева Торрес - фактор того же сорта, что и рак желудка у персонажа Айзенберга, стимулирующий и нервирующий.

Вся троица - молодцы, а самый из них молодец Скарсгорд. И лысина у него эффектная, и амплуа необычное, и старается в целом чуть усерднее. И "Проект "Колибри" имел бы даже серьезный потенциал стать чем-нибудь внятным, познавательным, осмысленным, если бы не избранные темы, чересчур узкоспециализированные. Очень не хватает Аарона Соркина в сценаристах, Аарон Соркин узкоспециализированные темы как орешки щелкает, он бы живо нам все разложил и про высокочастотный трейдинг, и про кабели. Но он преимущественно не по выдумкам, а "Проект "Колибри", как было замечено, - выдуман. Для чего-то.

Ким Нгуйен честно пытается найти своей очень правдоподобной небылице какое-нибудь полезное применение и в конце концов, не найдя, пускается в оголтелое псевдофилософствование. В сюжет врывается община амишей как антоним неудержимого прогресса, которому служат герои, и под это тонкое художественное противопоставление заводится скрипучая шараманка: да куда ж мы все бежим, остановитесь, люди, оглянитесь вокруг, вспомните про фермеров из Зимбабве, выращивающих лимоны. Ради этой банальности, видимо, стоило перекопать половину Соединенных Штатов. Ведь иного-то способа до нее докопаться просто нет.

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