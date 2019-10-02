С 1 октября начинает действовать указание Центрального банка, которое обязывает все кредитные организации, прежде чем выдать кредит на сумму более 10 тысяч рублей, рассчитать ПДН - показатель долговой нагрузки заемщика.

Эта методика будет работать примерно так: если гражданин уже выплачивает больше 50% от своих доходов, то новый кредит ему с большой вероятностью уже не дадут. Пока прямого запрета кредитовать тех, у кого и так много долгов, нет, но уже в скором времени он может появиться. Соответствующие законодательные акты сейчас прорабатываются Центральным банком.

Рассчитать показатель долговой нагрузки клиента банку несложно. Это соотношение платежей по всем кредитам к доходу заемщика. Например, если человек платит по кредитам в месяц 40 тыс. руб., а зарабатывает 60 тыс. руб., его показатель в процентах равен порядка 66%.

О среднемесячном доходе за последний год банки будут узнавать из официальных документов: справки 2-НДФЛ, справки о пенсионных выплатах, выписок по счетам, на которые зачисляется заработная плата, и пр. За информацией о кредитах заемщиков банк будет обращаться в Бюро кредитных историй.

Указание Центрального банка - попытка воспрепятствовать появлению "пузыря" на рынке потребительского кредитования - массовому невозврату долгов.

Как отмечают в Минэкономразвития, в среднем заемщики отдают банкам 43% своих доходов ежемесячно, а у каждого седьмого кредиты "съедают" больше 70% заработка.

"То есть любое сокращение доходов - и такой заемщик становится неплатежеспособным", - подчеркивает Орешкин.

Россияне должны банкам около 16 трлн рублей, ежегодно этот показатель увеличивается на четверть. Такой кредитный бум помогает банкам стремительно наращивать прибыль. За первое полугодие 2019 года они заработали 1,18 трлн рублей, почти в два раза больше того, что было годом ранее.

Орешкин считает, что после охлаждения рынка регулятором скорость роста кредитного долга населения замедлится втрое, а объемы кредитования заемщиков уменьшатся в 4,5 раза. Для сравнения: если в последние 12 месяцев банки прокредитовали граждан на 3 триллиона рублей, то начиная со следующего года эта цифра составит 650-700 млрд рублей в год. Тем самым будет покончено с практикой жизни в долг, ставшей нормой для каждой второй российской семьи.

В отличие от правительственных чиновников банки и население ситуация с кредитами, кажется, пока сильно не беспокоит. До сих пор далеко не все заемщики осознают, что кредит они обязаны вернуть. А банки преподносят кредиты как хороший способ решения внезапных финансовых проблем. О том, что он может оказаться серьезным, а зачастую и непосильным обременением, конечно, умалчивается.

Казалось бы, банки не должны гнаться за неплатежеспособными клиентами, но статистика говорит обратное: кредиты студентам и пенсионерам растут как на дрожжах.

Например, в редакцию "РГ - Неделя" за советом обратилась девушка, получившая, будучи безработной, два больших кредита. Теперь банки предлагают ей оформить еще один кредит - на погашение двух предыдущих. Заемщица не знает, как ей поступить в данной ситуации.

По мнению руководителя направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, такая позиция банков связана с их недальновидностью. "Банки не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, а лишь гонятся за сиюминутной прибылью. Некоторые при этом (около половины всех кредитных организаций) уже имеют серьезные финансовые проблемы, находятся на грани банкротства и готовятся уйти с рынка, выведя за баланс все свои лихие заработки", - утверждает эксперт.

В банках, правда, с такой позицией не согласны. Как отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, платежеспособность клиента банк просчитывает, учитывая не только официальные доходы и расходы, но и другие показатели: финансовое положение всех членов семьи, операции по карточным счетам (вполне возможно, что есть регулярные поступления денег на карту не от работодателя).

Также не стоит забывать, что банки умело "подстилают соломку" под свои риски: процент по потребительскому кредиту, а тем более по кредитной карте, очень высок, в среднем 20% годовых. А если прибавить к высокому проценту навязываемые вместе с кредитом платные услуги, например различные страховки, то банки могут не уйти в минус даже при большом количестве непогашенных кредитов. Не стоит забывать, что банки могут получать долги, арестовывая имущество и банковские счета клиента с помощью суда, а также выбивать долги через коллекторов.

Регулятор, конечно, прав: порядок в системе кредитования навести необходимо. Но оценивать свои силы заемщик должен сам. Сделать это за него не сможет ни банкир, ни чиновник. И здесь важно понимать, что решить финансовые проблемы с помощью кредитки нельзя - человеку нужно что-то менять в своей жизни.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Борис Голкин

Официально

Комментарий пресс-службы Банка России

С 1 октября 2019 года при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) и формировать дополнительный запас капитала при кредитовании заемщиков с высоким уровнем ПДН. Повышенные надбавки к коэффициентам риска будут применяться к кредитам с ПДН более 50% (отношение платежей по всем кредитам и займам к доходу заемщика).

Новое регулирование в первую очередь затронет заемщиков с уже накопленной долговой нагрузкой. Если ПДН заемщика будет завышенным, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент риска. Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты, поэтому они будут подходить к заемщикам более избирательно. Можно ожидать повышения стоимости кредитования для таких заемщиков. Все это будет препятствовать наращиванию чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Если же заемщик уже попал в сложную ситуацию и не может обслуживать свои кредиты, то на этот случай Банк России предусмотрел возможность льготной реструктуризации кредита.

Меры Банка России будут действовать превентивно, стимулируя банки и заемщиков ответственно подходить к кредитованию и не доводить уровень долговой нагрузки до той черты, за которой заемщик будет не в состоянии обслуживать кредит.

Кстати

Неприкасаемый МРОТ

После взыскания задолженности по кредиту у заемщика на руках должен остаться "несгораемый остаток", равный величине МРОТ. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатами Госдумы и одобренном минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение правительства и может быть принят до конца года.

На сегодняшний день МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц. Со следующего года он вырастет до 12 130 рублей.

Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы - например, на содержание родственников-иждивенцев.

В настоящее время судебные приставы имеют право взыскивать с зарплаты должников половину их дохода, при этом не учитывая размера МРОТ. В результате граждане, имеющие долги, могут оказаться без средств к существованию.