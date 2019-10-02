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Рубрика: Культура

Из Ташкента - в Москву

Открылась Неделя узбекских фильмов в России
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 220(7978)

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов открыли Дни узбекского кино в России, которые проходят до 5 октября в Центральном Доме кинематографистов в Москве. "Количество совместных проектов, реализуемых Россией и Узбекистаном в области культуры постоянно растет, - подчеркнул Владимир Мединский. - Мы договорились о старте программы по подготовке узбекских студентов во ВГИКе. Кроме того, уже в мае ВГИК открыл творческо-образовательный центр при Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. В образовательных учреждениях минкультуры обучаются около 100 студентов из Узбекистана, большинство как раз по киноспециальностям - режиссура, актёрское мастерство, операторское дело". В декабре Дни культуры России пройдут в Ташкенте и Самарканде.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Правительство Минкультуры РГ-Фото
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