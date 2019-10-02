Глава ЦИК Элла Памфилова не видит предпосылок для фундаментальных изменений сложившейся избирательной системы, однако точечные изменения возможны и необходимы. Предложения обсуждались на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

"Не может быть сейчас никакой кардинальной реформы избирательного законодательства", - заявила Элла Памфилова, отвечая на заявления ряда комментаторов. "Я скажу почему. Кто-нибудь слышал, что сейчас со стороны власти предполагается какое-то серьезное изменение политического вектора, политической стратегии? Я не знаю об этом. А все избирательное законодательство в стране логично должно проистекать из политического развития", - пояснила глава ЦИК. По ее словам, реформа выборной системы не может проходить сама по себе, в отрыве от актуальных политических процессов.

Однако точечные изменения правового поля возможны и даже необходимы, когда "мы видим, что вместе наступаем на грабли в процессе правоприменения", считает глава ЦИК. В частности, в изменении нуждается процедура сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов, которая, по оценке Памфиловой, "во многом устарела, сложна и дает много поводов для интерпретации". "Эту систему надо упростить, упорядочить и осовременить. Давайте вместе над этим поработаем", - пригласила она экспертов.

Рамочные предложения ЦИК со своей стороны уже подготовил. "Важно только одно - что это реальный человек, и он действительно поставил подпись за кандидата", - заметила Памфилова, призвав "освободиться от второстепенных бюрократических требований". Выступает ЦИК и за смягчение муниципального фильтра. "Конечно, надо снижать для того, чтобы конкуренция была более живой", - сказала Памфилова, добавив, что и тут ЦИК готов учесть предложения экспертов. Еще одно предложение касается наделения Центризбиркома реальными полномочиями в работе с муниципальными комиссиями, которым сейчас "никто не указ". "Я не говорю о жесткой вертикали, я говорю о том, что система должна быть единой", - заметила глава ЦИК. Кроме того, комиссия доработает соглашение о взаимодействии с МВД в части проверки подписей.

Реформа выборной системы не может проходить в отрыве от политических процессов

По словам Памфиловой, сейчас в разных регионах это (сверка подписных листов в поддержку кандидатов с базой МВД. - Прим. "РГ") регламентируется по-разному. "В Москве было так - соответствует, не соответствует. Конечно, это неправильно", - считает глава ЦИК. По ее словам, кандидаты должны иметь возможность исправить те ошибки, которые носят технический характер, а для этого у них должно быть больше информации.