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02.10.2019 17:07
Рубрика: Власть

Памфилова: Кардинальная реформа законодательства о выборах сейчас невозможна

Текст: Александра Белуза
Глава ЦИК Элла Памфилова не видит предпосылок для фундаментальных изменений сложившейся избирательной системы, однако ряд точечных изменений необходимы.
Заседание научно-экспертного совета при ЦИК. Фото: Михаил Синицын/ РГ Заседание научно-экспертного совета при ЦИК. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Заседание научно-экспертного совета при ЦИК. Фото: Михаил Синицын/ РГ

"Не может быть сейчас никакой кардинальной реформы избирательного законодательства", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании научно-экспертного совета при ЦИК, отвечая на заявления ряда комментаторов.

"Я скажу почему. Кто-нибудь слышал, что сейчас со стороны власти предполагается какое-то серьезное изменение политического вектора, политической стратегии? Я не знаю об этом. А все избирательное законодательство в стране логично должно проистекать из политического развития", - пояснила Памфилова.

Фото: РИА Новости.
Памфилова: ЦИК представит на рабочей группе при АП предложения по сбору подписей

По ее словам, реформа выборной системы не может проходить сама по себе, в отрыве от актуальных политических процессов.

Однако точечные изменения правового поля возможны и даже необходимы, когда "мы видим, что вместе наступаем на грабли в процессе правоприменения", считает глава ЦИК.

"Назрели горячие проблемы, которые надо решать", - заявила Элла Памфилова.

В частности, в изменении нуждается процедура сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов, которая, по оценке Памфиловой, "во многом устарела, сложна и дает много поводов для интерпретации". "Эту систему надо упростить, упорядочить и осовременить. Мы считаем, что это одна из самых актуальных проблем. Давайте вместе над этим поработаем", - пригласила она экспертов.

Рамочные предложения ЦИК со своей стороны уже подготовил. "Важно только одно - что это реальный человек, и он действительно поставил подпись за кандидата", - заметила Памфилова, призвав "освободиться от второстепенных бюрократических требований".

Выступает ЦИК и за смягчение муниципального фильтра. "Конечно, надо снижать", - сказала Памфилова, добавив, что и тут ЦИК готов выслушать экспертов и учесть их предложения.

Еще одно предложение касается наделения Центризбиркома реальными полномочиями в работе с муниципальными комиссиями, которым сейчас "никто не указ". "Я не говорю о жесткой вертикали, я говорю о том, что система должна быть единой", - заметила глава ЦИК.

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