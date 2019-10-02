Памфилова просит партии договориться о дате дня голосования

Элла Памфилова готова вернуться к обсуждению вопроса о дате единого дня голосования. Об этом глава ЦИК заявила на заседании научно-экспертного совета в среду.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил перенести дату единого дня голосования с сентября на март, приурочив день выборов к дню воссоединения России с Крымом и Севастополем. А представитель ЛДПР высказался за апрель.

"Давайте так. Чтобы возвращаться к этому вопросу, соберите экспертов и найдите оптимальный вариант, договоритесь между собой, когда лучше его (единый день голосования) проводить", - прокомментировала Элла Памфилова, обращаясь к присутствующим на заседании представителям парламентских партий.

Она напомнила, что когда перенос даты ЕДГ обсуждался раньше, лидеры думских фракций высказывали совершенно противоположные позиции - кто-то ратовал за весну, кто-то за ноябрь, а кто-то "вообще считает, что выборы надо проводить два-три раза в год".

"Из-за такой разноголосицы решили, что вопрос сырой", - напомнила глава ЦИК.

Найти вариант, который был бы удобен всем, сложно еще и из-за размеров страны. "У нас в одном регионе в апреле цветочки цветут, в другом в апреле еще мерзлота. Где-то в сентябре еще очень тепло, а где-то уже очень холодно", - заметила Памфилова.