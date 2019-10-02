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02.10.2019 14:03
Рубрика: Власть

Песков оценил подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

Текст: Кира Латухина
Важным шагом назвали в Кремле подписание Украиной "формулы Штанмайера".
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

Подтверждение "формулы Штайнмайера", которая была принята всеми участниками нормандской четверки фактически несколько лет назад, - факт позитивный и, безусловно, это важный шаг на пути реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас хочется надеяться на то, что мы и дальше пойдем по пути реализации Минских договоренностей", - заметил Песков, назвав это единственным возможным способом урегулирования внутриукраинского конфликта.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Как президент Украины объяснил "формулу Штайнмайера" согражданам

Теперь предстоит работа над проведением саммита в "нормандском формате". "Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сообщил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины
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