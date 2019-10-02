Песков оценил подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

Важным шагом назвали в Кремле подписание Украиной "формулы Штанмайера".

Подтверждение "формулы Штайнмайера", которая была принята всеми участниками нормандской четверки фактически несколько лет назад, - факт позитивный и, безусловно, это важный шаг на пути реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас хочется надеяться на то, что мы и дальше пойдем по пути реализации Минских договоренностей", - заметил Песков, назвав это единственным возможным способом урегулирования внутриукраинского конфликта.

Теперь предстоит работа над проведением саммита в "нормандском формате". "Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сообщил представитель Кремля.