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02.10.2019 19:24
Рубрика: Власть

Генеральский срок

Директор ФСИН достиг предельного возраста службы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о подписании главой государства указа об увольнении директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Указа не было, он не публиковался", - ответил Дмитрий Песков журналистам, попросившим прокомментировать сообщения об отставке Корниенко.

Многие эксперты уверены: Геннадий Корниенко справился со своей миссией по наведению порядка

Информация о том, что в тюремном ведомстве может произойти смена руководителя, появилась накануне. Неофициальные источники сообщали, что Геннадий Корниенко уже освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Дело в том, что на днях главе ведомства исполнилось 65 лет. Разговоры о том, что день рождения для директора может стать последним днем службы, появились еще несколько месяцев назад. Однако закон позволяет продлевать контракт с людьми в погонах и после достижения предельного возраста. Источники "РГ" допустили, что окончательное решение по отставке директора еще не принято.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В любом случае, если отставка произойдет, она не будет вызвана негативными причинами. Многие эксперты полагают, что со своей главной задачей Геннадий Корниенко справился, а задачей было не допустить кризиса в ведомстве. Напомним, к прежнему руководителю Федеральной службы исполнения наказаний возникли серьезные претензии, которые в конечном счете привели его на скамью подсудимых. Вместе с ним срок получил и один из его бывших заместителей. Сейчас предыдущий глава ведомства отбывает наказание в одной из колоний, его бывший зам недавно был освобожден условно-досрочно. А летом этого года получил три с половиной года лишения свободы еще один заместитель директора ФСИН из прошлых времен.

Геннадий Корниенко возглавил Федеральную службу исполнения наказаний в 2012 году. Он обновил руководство, продолжил реформирование уголовно-исполнительной системы. При нем начало исполняться новое наказание: принудительные работы. По всей стране была развернута сеть исправительных центров, в которые направляются осужденные к принудительным работам.

Показателен и тот факт, что среди возможных кандидатов на пост главы тюремного ведомства называется несколько действующих заместителей директора. Это подтверждает, что пересменка если и будет, то плановая и в штатном режиме. По данным источников "РГ", сейчас Геннадий Корниенко находится в отпуске, врио директора является первый зам главы ФСИН Анатолий Рудый.

Власть Право Трудовое право Правительство Минюст ФСИН
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