Песков отметил интерес СМИ к работе энергетиков

Энергия - основа развития, без розетки не будет работать никакой искусственный интеллект. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019". Песков возглавляет экспертный совет премии.

Песков назвал энергетику системообразующей отраслью российской экономики: она по-прежнему "правит народным хозяйством".

"Все сейчас в мире находится в процессе трансформации - и международные энергетические рынки, и энергетика сама", - заявил пресс-секретарь главы государства. "Но, если говорить очень просто: в основе любого искусственного интеллекта или нейронных сетей - та же самая розетка. Без той же самой розетки ни один искусственный интеллект не работает, и чтобы системы энергосбережения работали, туда все равно нужно сгенерировать и загрузить энергию, чтобы сберегать", - заметил он.

"Поэтому энергия еще на многие-многие десятилетия и столетия, неверное, будет все-таки основой всего, основой любого развития", - резюмировал Песков.

Большой интерес СМИ к работе отечественных энергетиков пресс-секретарь президента считает самым лучшим контролем и залогом того, что энергетики держат себя в форме.