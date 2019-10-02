Почему Николай Рерих и Махатма Ганди не смогли бы договориться

9 октября 1874 года, 145 лет назад, родился Николай Рерих. 2 октября 1869-го, 150 лет назад, родился Мохандас Карамчанд Ганди (Махатма Ганди). Рерих умер в 1947-м, в следующем году Ганди убили. С 1935 года Рерих жил в Индии. Он вполне мог встретиться с Ганди, но они едва ли поняли бы друг друга.

Безмерно одаренный и великолепно образованный Рерих оказался архаичнее Ганди. Будущее было не за теософскими исканиями, не за поисками никогда не существовавшего земного рая, а за подвижнической работой ради своего народа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Николай Рерих олицетворение русского Серебряного века, времени второго величайшего взлета отечественной культуры - вслед за Золотым веком, эпохой Пушкина и Лермонтова. Художник, театральный декоратор, просветитель, исследователь старины, глава "Мира искусства" - до революции он был секретарем Императорского общества поощрения художеств и директором его школы. Рерих был вхож к императору и пользовался уважением либералов, его высоко ценил Горький. Помимо огромного таланта Рериха успеху его картин немало способствовали их темы. Огромный дар художника, личный магнетизм удачно совпали с тягой эпохи ко всему новому, непознанному, таинственному.

После Первой мировой войны многие стали искать духовную опору в теософских учениях, мечте о духовном единении с высшими силами и религиях Востока. Примечательно, что экспедицию на поиски Шамбалы, мифической страны в горах Тибета, где, по учению Блаватской, будет рожден будущий Мессия, отправляло СС. А в СССР ее снаряжал высокопоставленный чекист Глеб Бокий, чей партийный стаж был равен ленинскому, - ему Шамбала виделась оазисом коммунизма. Заняться этим должен был служивший в НКВД убийца Мирбаха Блюмкин. Чекистский эзотерический кружок был разгромлен, Бокий и его сподвижники расстреляны, но это показывает, как прочно укоренилось учение Блаватской. Елена Рерих была одним из его известнейших адептов, Рерихам и до революции был свойственен интерес к теософии, эзотерике, спиритизму.

После 1917-го они создали основанное на идеях Блаватской эклектичное учение. Одним из махатм, по Блаватской, возвышенным существом, добившимся контроля за своими низшими проявлениями, освободившимся от гнета "плотского человека", Рерих некоторое время считал Ленина.

Настоящий махатма

Ганди впервые назвал Махатмой знаменитый индийский писатель Рабиндранат Тагор, с хинди это переводится как "великая душа". Он был идеалистом и романтиком - кто еще мог верить в то, что махину британского владычества в Индии можно сломить непротивлением, превратив врагов в друзей? Кто другой мог предположить, что британские промышленные товары можно заменить домоткаными тканями и сшитой вручную обувью, а соль, которую англичане обложили высоким налогом, можно не покупать, а выращивать из морской воды. Кто мог представить, что неприкасаемые, находящиеся на самом дне классового индийского общества, в недалеком будущем получат равные со всеми политические права? Это казалось абсолютно нереальным, и многие из идей Ганди действительно не осуществились. Но в главном он победил - Ганди увидел независимую Индию, и этим она в огромной степени обязана ему.

Его вера, то, за что он боролся, вырастали из родной земли, его идеи были связаны не только с учением Толстого, горячим почитателем которого был Ганди, но в куда большей степени с Бхагавадгитой, индуистской философией, национальной духовной традицией. Ставший гражданином мира, безмерно одаренный, великолепно образованный, олицетворяющий высший взлет современной ему культуры, Рерих оказался архаичнее Ганди. Будущее было не за теософскими исканиями, не за поисками никогда не существовавшего земного рая, а за подвижнической работой ради своего народа и смиренной готовностью умереть во время голодовки протеста.

Крушение утопии

Сейчас, из 2019-го, трудно представить, чем был Рерих в 20-30-е годы прошлого века. Он претендовал на Нобелевскую премию мира, под его влиянием был заключен Пакт Рериха, который позднее лег в основу Международной конвенции о защите культурных ценностей. Адептами учения Рерихов были американский миллионер Луис Хорш и министр сельского хозяйства, будущий вице-президент в правительстве Рузвельта Генри Эгард Уоллес. В 1929 году в Нью-Йорке был выстроен гигантский, 29-этажный небоскреб - Дом Мастера, там размещались музей Рериха и его институт. Людям была нужна новая вера, и министр адресовался к Рериху, как к "дорогому гуру", своему духовному учителю, а тот в письмах называл его "Галахадом" - это было новое, "рериховское" имя Г.Э. Уоллеса.

Рерих и Ганди вполне могли встретиться, но понять друг друга - никогда

Ставит в тупик отношение Рериха к большевизму: от неприятия и противоборства времен Гражданской войны до "махатмы Ленина" и попыток создания американо-советских коммерческих концессий вместе с Луисом Хоршем, от ненависти к СССР до попыток вернуться в Советский Союз в 1936-м. Это была самоубийственная затея, но Сталин, понимавший, что ни приручить, ни безнаказанно уничтожить Рериха не удастся, наложил на доклад резолюцию: "Не отвечать".

Ганди и либеральная империя

И Рерих, и Ганди были высококвалифицированными юристами - первый окончил Петербургский университет, второй учился в Великобритании. И если для Рериха это было несущественным моментом биографии, то Ганди сумел осуществить синтез национальной индийской традиции и европейской культур: во многом благодаря ему Индия стала стабильной демократией, привнесенная извне парламентская система в ней прижилась. Таких, как он, получивших европейское образование индусов, презирал и ненавидел империалист Киплинг - они казались ему пародией и на туземцев, и на англичан, бесполезными, оторвавшимися от своих корней, но так и не ставшими европейцами людьми.

Туземцы - дети, англичане должны вести их за собой, а образованцы не способны командовать и не могут быть хорошими подчиненными - такой образ мыслей оправдывал насилие. Киплинг защищал бригадного генерала Дайера, твердолобого и жестокого солдафона, в 1919 году расстрелявшего мирное собрание в городе Амритсар. В ХIX веке, когда взгляды, подобные киплинговским, составляли британский мейнстрим, у Ганди бы не было шансов. Но после Первой мировой Англия пыталась построить либеральную империю, а после Второй мировой она не могла ее сохранить.

То, что они оставили

Перемены наступают, когда управляемых начинает тяготить насилие, а те, кто управляет, его стыдятся. Генерала Дайера отправили в отставку, ностальгирующие по империи англичане до сих пор считают, что с этого начался ее распад. Но в еще большей мере империю подрывало соединение европейского рационализма, западной культуры и духовной индийской традиции.

Знаток прецедентного английского права Ганди обращался к людям Индии на понятном им языке, носил традиционную одежду. Все еще не понимающего, куда задул ветер, Черчилля до глубины души возмущало, что какой-то мелкий адвокат ходит по ступеням дворца вице-короля "как полуголый факир". Ганди арестовывали, выпускали и снова арестовывали - что, казалось бы, можно было сделать против огромной колониальной махины, раскинувшейся на полмира? Но в 1947-м выяснилось, что в послевоенном мире утопией стала Британская империя.

Ганди был убит фанатиком-индуистом, считавшим, что он слишком благоволит мусульманам, Рерих мирно дожил свой век в Индии, в долине Куллу. Он писал картины, занимался основанным им Институтом гималайских исследований "Урусвати". Его художественное наследие восхищает, грандиозная фантазия, которой он посвятил жизнь, вызывает некоторую оторопь.

Кстати

Марка в честь Ганди

АО "Марка" выпустило специальную почтовую марку, чтобы показать важность тесных отношений между Россией и Индией в 150-летие со дня рождения философа, политического и духовного лидера Индии Махатмы Ганди.

На почтовой марке изображен сам Махатма Ганди. Она была выпущена на листе, содержащем 9-12 марок. Марка была представлена премьер-министру Индии Нарендре Моди президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 4 сентября на "полях" ХХ двустороннего саммита во Владивостоке, после которого марка была выпущена официально. В России проводится серия памятных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Ганди. 28 сентября 2019 года посольство Индии совместно с музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и Институтом востоковедения организовало однодневную выставку и научную конференцию, посвященную глубокой дружбе между Махатмой Ганди и Л.Н. Толстым, в усадьбе Толстого в Ясной Поляне. Мероприятие было открыто г-ном Пракашем Джавадекаром, достопочтенным министром по окружающей среде, лесам и изменению климата. Эта выставка также будет продемонстрирована в Государственной Думе 2 октября 2019 года, в день рождения Махатмы Ганди.