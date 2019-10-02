Почта объявила о старте осенней льготной декады подписки

С 3 октября стартует осенняя Всероссийская декада подписки по льготным тарифам. В это время можно получить максимальную скидку до 40 процентов и более на подписку и доставку периодических печатных изданий.

До 14 октября по льготной цене можно подписаться на 1,5 тысячи развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет. Оформление подписки доступно как на сайте, в разделе podpiska.pochta.ru, так и в отделениях.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог почты, будет снижена на 10 процентов, а региональных - на 15 процентов. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка составит 5 и 10 процентов соответственно, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Сохраняется и размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи. Получить максимальную скидку в размере 25 процентов можно по каталогу почты, а также 20 процентов - через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

"Ежегодно акции по подписке, проводимые "Почтой России", пользуются интересом, как среди читателей, так и издателей, - подчеркнул заместитель генерального директора почтового предприятия по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. - Несмотря на всеобщую цифровизацию, печатные СМИ остаются традиционным источником получения информации как для бизнес-сообщества, так и для населения страны в целом".

В рамках акции "Дерево добра" также можно оказать благотворительную помощь в виде подписки на периодические, информационные, обучающие и другие печатные издания социальным учреждениям Иркутской области и пострадавшим в результате наводнения. Принять участие в программе можно на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в ближайшем отделении почтовой связи.