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Может ли белорусский студент взять кредит в российском банке?

"Я студент российского вуза, сам белорус. Получаю стипендию, и у меня есть подработки. Хочу купить новый компьютер, могу ли я взять кредит в российском банке?Спасибо, Федор К."

В России юридических препятствий для того, чтобы банк выдал вам кредит, не существует. Однако разные банки могут выдвигать дополнительные условия, что может существенно усложнить эту процедуру. Поэтому если у вас уже есть банковская карточка российского банка, на которую вам, например, начисляется стипендия, то с просьбой о кредите лучше обратиться именно в этот банк. Советуем также рассмотреть специальные программы (они есть сегодня у многих крупных банков), по которым даже нерезиденты РФ могут оформить на себя дебетовую карту и уже по ней - кредитную. Пакет документов, как правило стандартный: для получения кредита понадобится паспорт с регистрацией по месту пребывания. Имейте в виду: регистрация должна совпадать с местом фактического нахождения отделения банка. Если у вас есть возможность взять в качестве поручителя россиянина с постоянным доходом, берите, это усилит ваши позиции в получении кредита. Будьте осторожны: очень много объявлений от частных и микрокредитных организаций о быстром предоставлении кредита. Как правило, условия у них крайне невыгодные.

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Как россиянину поставить на учет автомобиль, купленный в Беларуси?

"Сам россиянин, сейчас проживаю и работаю в Беларуси. Скоро у меня заканчивается контракт, собираюсь вернуться в Россию. Присмотрел здесь хороший автомобиль, насколько сложно мне будет поставить его на учет в России и какие документы для этого нужны? Сергей Иванович П."

Сделать это несложно. Но помните: в Беларуси автомобили не имеют паспорта транспортного средства (ПТС) в его российском варианте. Техпаспортом здесь называют "пластик" - то, что в России именуется СТС (свидетельство о регистрации), и он выполняет функции обоих документов. ПТС выдается на российской таможне, но для этого машина должна иметь приемлемый экологический класс (по стандарту экологической безопасности ЕВРО-5). Алгоритм ваших действий таков. Доставляете свою машину на таможенный пункт, предъявляете свой гражданский паспорт, договор купли-продажи автомобиля или справку-счет, белорусский техпаспорт прошлого хозяина, экосертификат или свидетельство о доводке агрегата до нужных экостандартов. На основе этой документации таможенные органы выдадут вам ПТС. После получения ПТС автомобиль страхуется и регистрируется в ГИБДД РФ в установленном законом порядке.