Президент поздравил Московское суворовское военное училище с юбилеем

1 октября 2019 года Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметило 75-летний юбилей. Суворовцев поздравил президент России Владимир Путин: "Созданное в годы Великой Отечественной войны, училище славится богатой историей и многими поколениями выпускников, которые нашли свое призвание в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе и через время пронесли искреннюю любовь к своей alma mater, замечательным учителям и наставникам", - говорится в телеграмме​​​, опубликованной на сайте Кремля

Фото: Предоставлено общественной организацией "Московские суворовцы"

Президент отметил, что нынешние суворовцы чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами. Они ответственно относятся к учебе и общественной работе.

Думаю, все ведь помнят и любят эпохальный фильм "Офицеры"? Там есть очень колоритный персонаж, суворовец Иван Трофимов (герой актера Андрея Громова), получает взыскание за опоздание из увольнения. Мальчишка просто потерял счет времени в столичном зоопарке. За что ему было приказано драить полы в казарме до блеска... Когда-то все так и было. Воспитанники не только драили полы, но и сидели на гауптвахте. А за серьезные проступки отчисляли так: на общем построении под барабанный бой с провинившихся срезали погоны.

Времена изменились, сегодня во всех суворовских училищах (а также и в нахимовских) никаких нарядов и гауптвахт. Но традиции, нравственные нормы и уровень подготовки, заложенные в далекие 1940-е, они держат. Часто продолжая или образуя военные династии.

"Я решил пойти по стопам моего дедушки и стать военным, как он. Поэтому я выбрал Московские СВУ", - рассказывает тринадцатилетний Василий Трофимов, который учится на 4 учебном курсе Московского СВУ.

... Училище сформировано в 1944 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). Первый звонок для сирот, воспитанников соединений и частей Красной Армии, детей военнослужащих, партизан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, рабочих и служащих прозвенел 1 октября 1944 года. В первом наборе было 236 сыновей погибших военнослужащих и 164 - бойцов и командиров РККА, и это из 505 человек. Сейчас детей и подростков в училище чуть больше - 560 по штату. Но дети погибших до сих пор есть в каждом подразделении.

В 1956 году Горьковское суворовское военное училище передислоцировали в столицу и переименовали в Московское суворовское военное училище (СВУ). Оно расположилось в Филях на западе Москвы. В 1991 году учебное заведение перевели на северо-восток Москвы недалеко от метро "Бабушкинская".

... В Москве поздравить легендарное учебное заведение собралось более тысячи человек. Это выпускники Московского суворовского военного училища разных лет, преподаватели, воспитатели, суворовцы, представители органов государственной власти, общественности, военных и силовых ведомств.

Торжества на территории училища начались с построения на плацу личного состава, выпускников, ветеранов и гостей. Затем в соответствии с воинским ритуалом - доклад начальнику Московского СВУ генерал-лейтенанту Виктору Полякову, внос знамен, исполнение гимна Российской Федерации и возложение цветов к памятнику великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, и Аллее Героев Московского суворовского военного училища.

Поздравление президента зачитал выпускник Московского СВУ, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

Заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Вячеслав Майоров озвучил поздравления Министра обороны РФ Сергея Шойгу и главкома Сухопутных войск ВС РФ Олега Салюкова. С поздравлениями в адрес училища также выступили выпускники Московского (Горьковского) СВУ разных лет - заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, начальник отдела Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Гавриков и другие.

От имени генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, у которого в Московском СВУ учится внук, прославленное учебное заведение поздравил статс-секретарь - заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик. После чего воспитателям, преподавателям и представителям общественных организаций вручили ведомственные медали от Минобороны РФ.

По завершении официальной части в клубе училища для всех собравшихся состоялся концерт воспитанников Московского суворовского военного училища. Перед зрителями выступили хореографический ансамбль "Содружество" и вокальный ансамбль "Фуражечка".

В рамках праздничных мероприятий выпускники и ветераны-суворовцы посетили расположения, учебные классы, музей Московского (Горьковского) суворовского военного училища и историческую комнату "Наука побеждать". Среди ее экспонатов - более 500 книг, посвященных Александру Суворову, орденские ленты и муляжи Ордена Суворова 1, 2 и 3 степени, бюсты Суворова из металла, гипса и другие раритеты. Экспонаты для комнаты передал выпускник Горьковского суворовского военного училища 1953 года, полковник разведки в отставки, кандидат исторических наук, автор многих трудов по истории кадетских корпусов России Владлен Гурковский.

Московское СВУ славно не только прошлым, но и настоящим. Сегодня Московское СВУ, в котором учится свыше 600 суворовцев, является одним из ведущих учебных заведений среднего образования. Здесь работают более 100 высококвалифицированных педагогов. Среди выпускников - более 80 генералов и 11 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Около 500 человек стали видными военачальниками, академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства, а также известными спортсменами. В их числе Герой РФ, президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов; Герой РФ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров; народный артист РФ, солист театра оперетты Герард Васильев; основатель и лидер группы "Цветы" Стас Намин, генерал-лейтенант КГБ СССР, начальник управления "А" Антитеррористического центра ФСБ в 1995-1998 годах Александр Гусев.