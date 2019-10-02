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02.10.2019 06:32
Рубрика: В мире

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Текст: Андрей Васильев
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и Меган были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды", сообщает ВВС.

Юридическая фирма, представляющая интересы герцогини, обвинила газету в кампании "лживых, уничижительных историй". Фирма подала иск в Высокий суд Лондона против газеты в связи с предполагаемым неправомерным использованием частной информации, нарушением авторских прав и нарушением Закона о защите данных 2018 года.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни. Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц. "Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении шестого по счету наследника британского престола.

Принц Гарри отметил, что этот случай напомнил ему о травле его матери, принцессы Дианы, которая в 1999 году погибла в автокатастрофе в Париже из-за навязчивого преследования папарацци. По его словам, Меган Маркл становится жертвой тех же могущественных сил.

Кроме того, принц обратил внимание на то, что таблоид отредактировал и опубликовал письмо в выгодному ему свете, тем самым избрав способ манипулировать мнением читателей и "создать нужное впечатление об его авторе". По его словам, статью написала та же самая женщина, которую год назад видели в день их свадьбы, и которую можно было увидеть во время недавнего африканского тура принца и его супруги.

Фото: African News Agency via AP
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Принц Гарри отметил, что наблюдал за страданиями супруги много месяцев и больше не намерен стоять в стороне и ничего не делать. Он дал понять, что в случае удовлетворения иска намерен направить средства на кампанию по борьбе с клеветой в средствах массовой информации. В своем заявлении принц Гарри сказал, что он и Меган по-прежнему верят в "свободу СМИ и объективную правдивую отчетность" как "краеугольный камень демократии".

В свою очередь пресс-секретарь Mail on Sunday заявил, что руководство газеты поддерживает публикацию и будет "энергично" защищать свою правоту.

Это не первый раз, когда члены королевской семьи предпринимают судебные иски против прессы. В 2017 году герцог и герцогиня Кембриджские получили 92 000 фунтов стерлингов (100 000 евро) в качестве компенсации после того, как французский журнал Closer напечатал топлес-изображения герцогини в 2012 году. Французский суд постановил, что изображения являются вторжением в частную жизнь пары.

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