Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Юридическая фирма, представляющая интересы герцогини, обвинила газету в кампании "лживых, уничижительных историй". Фирма подала иск в Высокий суд Лондона против газеты в связи с предполагаемым неправомерным использованием частной информации, нарушением авторских прав и нарушением Закона о защите данных 2018 года.

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни. Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц. "Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении шестого по счету наследника британского престола.

Принц Гарри отметил, что этот случай напомнил ему о травле его матери, принцессы Дианы, которая в 1999 году погибла в автокатастрофе в Париже из-за навязчивого преследования папарацци. По его словам, Меган Маркл становится жертвой тех же могущественных сил.

Кроме того, принц обратил внимание на то, что таблоид отредактировал и опубликовал письмо в выгодному ему свете, тем самым избрав способ манипулировать мнением читателей и "создать нужное впечатление об его авторе". По его словам, статью написала та же самая женщина, которую год назад видели в день их свадьбы, и которую можно было увидеть во время недавнего африканского тура принца и его супруги.

Принц Гарри отметил, что наблюдал за страданиями супруги много месяцев и больше не намерен стоять в стороне и ничего не делать. Он дал понять, что в случае удовлетворения иска намерен направить средства на кампанию по борьбе с клеветой в средствах массовой информации. В своем заявлении принц Гарри сказал, что он и Меган по-прежнему верят в "свободу СМИ и объективную правдивую отчетность" как "краеугольный камень демократии".

В свою очередь пресс-секретарь Mail on Sunday заявил, что руководство газеты поддерживает публикацию и будет "энергично" защищать свою правоту.

Это не первый раз, когда члены королевской семьи предпринимают судебные иски против прессы. В 2017 году герцог и герцогиня Кембриджские получили 92 000 фунтов стерлингов (100 000 евро) в качестве компенсации после того, как французский журнал Closer напечатал топлес-изображения герцогини в 2012 году. Французский суд постановил, что изображения являются вторжением в частную жизнь пары.