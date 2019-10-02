Церемония вручения главной телевизионной премии страны ТЭФИ проходит по накатанной колее. Утром "Орфеи" вручаются в категории "Дневной эфир", вечером - и это вторая церемония - "Вечерний прайм".

Уже с 12 часов утра в Театре мюзикла все блестит. Ежесекундные селфи тут же выкладываются в социальные сети, "прямое вещание" в них обеспечивает каждый для себя. Украшения - один из партнеров церемонии компания Mercury. Улыбки - телевизионные люди не могут не быть дипломатами. Предводитель этого "дипломатического корпуса" - председатель Совета некоммерческого партнерства комитета индустриальных телепремий Михаил Швыдкой. В своей вступительной речи, открывающей церемонию, он подчеркнул, что "сегодня у нас праздник и его не должно омрачить ничто", в том числе и критика.

Швыдкой сказал еще одну важную вещь: "Я уверен, что профессионализм и телевизионное качество не зависят от политических убеждений". И отметил, что преждевременны разговоры о том, что телевидение уходит в прошлое: "телевизор будут смотреть, пока люди умеют нажимать кнопки на пультах, которые у них в руках". Михаил Ефимович озвучил и цифры. В этом году на конкурсе было представлено 629 работ в разных номинациях и разных видах телевизионного искусства, за лауреатов голосовала тысяча экспертов. "Лучшие все! - обратился Швыдкой к залу, - Потому что если бы вы работали плохо, вас бы уже давно прогнали".

Техническое обеспечение церемонии в этом году взял на себя телеканал НТВ - именно в его эфире сегодня поздним вечером можно будет увидеть подробности, как именно вручались награды. Лица этого канала вручали и статуэтки на этот раз. А в музыкальных паузах выступали участники популярного шоу НТВ "Ты супер!".

Утреннюю церемонию можно было сравнить с игрой в бильярд. Еще и часа не прошло, а уже канал "Пятница!" набрал самое большое количество "шаров", то есть, почетных статуэток. В целом, в этом году проекты канала фигурируют в 16 номинациях. Утром вручили "Орфеев" программам "Утро Пятницы" (номинация "Утренняя программа"), "Регина +1" (Регина Тодоренко победила как "Лучшая ведущая утренней программы"), "Секретный миллионер" ("Образ жизни"), "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым ("Просветительская программа"), "Инсайдеры. Расследования с внедрением" ("Журналистское расследование"), "Орел и Решка. Семья" с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым ("Программа для детей и юношества"). Особо стоит сказать о работе Елизаветы Листовой. Социальный проект "Попроси у неба" получил ТЭФИ как лучший документальный проект. Он посвящен детям со страшным диагнозом "онкология", но подход к болезненной теме у создателей нестандартный и вселяет надежду в каждого.

В этом году на конкурсе было представлено 629 работ в разных номинациях и разных видах телевизионного искусства

Программа Бориса Корчевникова "Судьба человека" канала "Россия 1" выиграла в номинации "Дневное ток-шоу". На сцену вышло очень много людей. Корчевников сказал о том, что над программой работает пять бригад. Ведущий также раскрыл формулу успеха: "Мы все искренне влюбляемся в судьбу каждого человека". Вспомнил и о личном: "мне довелось поболеть в этом году", и поблагодарил тех, кто помог ему выстоять. Программа в эфире уже два года.

В номинации "Телеигра" снова победил проект "Что? Где? Когда?". Ее ведущий Борис Крюк сказал, что ТЭФИ программа получает 7-й раз за всю историю. Он лично понимается на сцену за статуэткой в пятый раз. Три проекта телеканала МАТЧ ТВ конкурировали между собой в номинации "Телевизионный проект о спорте". Лауреатом стала программа "Тотальный Футбол".

Лучшим в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" снова стал... Дмитрий Губерниев. И на этот раз - за программу "Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе". "Не скажу, что это неожиданность", - сказал Губерниев, получая приз. Он изрядно повеселил собравшихся тем, как произносил благодарности - как матч комментировал. И напомнил, что уже 6 октября ему исполняется 45 лет.

К радости всех присутствующих в номинации "Дневной телевизионный сериал" выиграл фильм "ИП "Пирогова" канала "Супер". Елена Подкаминская сыграла в нем главную роль - девушки, которая умеет печь торты, как никто другой. Также в номинации были сериалы "Туристическая полиция" и "Мухтар. Новый след". Следует отметить, что это первая статуэтка совсем еще молодого телеканала "Супер". Об этом со сцены напомнил продюсер сериала Эдуард Илоян.

В номинации "Реалити-шоу" победил проект ТВ-3 "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" с ведущей Яной Трояновой. "Последний герой" - проект-долгожитель. Страшно сказать - на нашем ТВ с 2000 года. Интерес к таким сегодня возрождается - можно привести в пример высокие рейтинги возрожденного "Форта Боярд" на СТС ( в следующем году и его могут подать на ТЭФИ).

Последнего "Орфея" в категории "Дневной эфир" получила промо-кампания "Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом". Номинация называется "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм". Помните, как красиво в промороликах сочетались футбол и балет? Телеакадемики это оценили.