Промсвязьбанку придадут статус опорного банка ОПК

Промсвязьбанк могут наделить функциями опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Опорный банк для оборонно-промышленного комплекса - публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", являющееся уполномоченным банком, 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации", - говорится в проекте закона​​​.

Документ вносит определенные поправки в закон о государственном оборонном заказе. В частности, правительство предлагается наделить полномочиями устанавливать объем денежных средств, которые размещаются на счетах опорного банка для ОПК и других уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, документ уточняет порядок взаимодействия участников гособоронзаказа.

Напомним, 18 января прошлого года Минфин объявил о создании правительством опорного банка для операций по гособоронзаказам и крупным госконтрактам. На следующий день, 19 января, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк по своему размеру и наличию разветвленной сети отделений оптимально подходит для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа.