Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек

Митинг против коррупции и безработицы на площадь Тахрир в Багдаде собрал около 3000 участников. Во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.

Демонстранты пытались проникнуть в "зеленую зону" иракской столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Стражи порядка были вынуждены применять слезоточивый газ, водометы и боевые пули.

В настоящее время силовые структуры полностью зачистили Тахрир, передает ТАСС. Протесты также прошли и в других провинциях страны.