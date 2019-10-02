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Рубрика: Власть

Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего компрометирующего в разговоре американского лидера Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него

"Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего. Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации", - сказал на пленарной сессии Московской энергетической недели Путин, которого цитирует "Интерфакс".

"Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощь Украине", - отметил российский лидер.

В то же время Путин предположил, что мог не полностью прочитать стенограмму. "Тогда нам процитируйте, пожалуйста, что было такого, что позволяет так интерпретировать этот разговор", - заявил президент РФ.

Ранее Трампа обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы он в ходе телефонного разговора попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Впоследствии расшифровка диалога глав двух государств была опубликована в открытом доступе. В свою очередь спикер нижней палаты США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Президент Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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