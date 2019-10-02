Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ

При расследовании атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии необходимо руководствоваться не эмоциями, а фактами. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства напомнил, что до сих пор разведывательные службы США не представили никаких доказательств вины Ирана. "И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям", - цитирует РИА Новости слова российского лидера.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что во время прошедшей во вторник встречи в Ереване его иранский коллега Хасан Роухани также заявил о непричастности Тегерана к атакам на объекты НПЗ.

"Мы это осуждаем. Но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств, - добавил Путин. - Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка".

Напомним, что в ночь на 14 сентября атаке подверглись предприятия Saudi Aramco. Был атакован крупнейший в Саудовской Аравии комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны, что повлекло значительное сокращение добычи нефти. Вашингтон обвинил в случившемся Иран, однако Тегеран отвергает подобные обвинения.