Путин: Россия демонстрирует ответственность на энергорынке

Даже находясь в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов, Россия показывает ответственный подход и надежность на энергетическом рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

Он отметил, что в ближайшие годы потребление энергоресурсов будет расти, причем не только на традиционных европейских рынках, но главным образом в странах АТР.

"И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетической компании и ее партнеров, - цитирует РИА Новости главу государства. - Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход".

Владимир Путин отметил, что в планах выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год уже к 2035 году. Он отметил, что российские СПГ-проекты считаются одними из самых конкурентных в мире за счет низкой себестоимости добычи и привлекательной логистики.

При этом российский лидер напомнил, что Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с другими государствами в сфере энергетики "интересах общего, стабильного и предсказуемого будущего".