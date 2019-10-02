Путин: США всегда были против энергетического сотрудничества РФ и ЕС

Вашингтон всегда выступал против сотрудничества России с европейскими странами в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Вспоминая о ситуации со строительством первой нитки "Северного потока", глава государства напомнил, что никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах. При этом Владимир Путин отметил, наша страна реализует крупные инфраструктурные энергопроекты с европейскими партнерами исходя исключительно из экономических интересов и в этом не никакой политической подоплеки.

Говоря об отношениях с Вашингтоном, Путин выразил надежду, что здравый смысл и коренные интересы США сыграют роль, и отношения вернутся в нормальное состояние. "Но этого пока нет, это правда", - отметил российский лидер, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", и подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.

Зато позиция главы Белого дома по этому вопросу остается неизменной, считает Владимир Путин. "Он хочет восстановления этих отношений. Мы это приветствуем и будем использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы".