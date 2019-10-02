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Сразу 13 костромских музеев вошли в каталог Ассоциации частных музеев России. Книга стала первым справочным изданием, предоставляющим материал о негосударственных экспозициях на территории России. Справочник издали на двух языках: русском и китайском.
Фото: Анна Скудаева/РГ Фото: Анна Скудаева/РГ
Фото: Анна Скудаева/РГ

Как сообщает администрация региона, главным критерием для включения частных музеев во всероссийский каталог стало качество экспонатов: они обязательно должны представлять историко-культурную ценность.

"В каталог включили 13 наших музеев. В частности, это Музей истории иконного оклада, Музей хлеба, Музей современного ювелирного искусства и другие", - сообщили в областной администрации.

Фото: Анна Скудаева/РГ
На гастрономическом фестивале в Костроме представили сыр из дерева

Три из вошедших в каталог костромских музея - Дом народных промыслов "Петровская игрушка", Музей сыра и единственный в России Музей цыганской культуры и быта - приняли участие в первой выставке частных музеев России, которая проходила в Москве в парке "Сокольники". Их экспозиции организаторы посчитали одними из самых интересных и необычных. Музей петровской игрушки отметили за возрождение и сохранение гончарного промысла, а Музей сыра - за креативные и познавательные интерактивные программы.

В список лучших частных костромских экспозиций также вошли Музей костромского купца, Музей уникальных кукол и игрушек, Музей льна и бересты, Музей заварочного чайника и развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".

Большинство частных музеев в регионе было создано в течение последних 15 лет. В ближайшее время в Костроме появится еще несколько новых экспозиций, в том числе - весьма необычных. Например, на одной из местных ТЭЦ владельцы пообещали открыть музей старых труб.

Кстати

Наряду с расширением гостиничной сети и посадочных мест в ресторанах и кафе открывающиеся музеи играют не последнюю роль в привлечении в регион туристов. Если в 2012 году Костромскую область посетили 702,7 тысячи человек, то в 2018-м - более миллиона. По сравнению с 2015 годом в 2017-м объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности вырос на четверть и составил 898,1 миллиона рублей. Сегодня доля туризма в региональном продукте - 1,4 процента. 

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Россия. Это надо видеть
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