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02.10.2019 16:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Депутат МГД Наталья Метлина взяла под контроль ситуацию с невыплатой зарплаты на мелькомбинате в Сокольниках

Текст: Анна Полтавцева

Ситуацию с невыплатой заработной платы работникам "Мельничного комбината в Сокольниках" взяла под свой контроль депутат Московской городской думы Наталия Метлина.

"Это не мой округ, но я подключилась к этой ситуации, так как считаю, что она очень сложная и опасная с социальной точки зрения, - прокомментировала парламентарий свое решение журналистам. - С 30 сентября здесь голодают почти 60 человек. Это не шантаж, это акт отчаяния". Депутат рассказала, что прежде чем объявить голодовку, работники в течение года вели переговоры с руководством предприятия. Причем, это люди, которые честно работали на комбинате кто 20, а кто и 30, 40 лет. Молодым проще, многие из них, когда началась нестабильность в работе цехов, просто нашли себе новую работу. "Но, к сожалению, сегодня в Москве это не единственное в отрасли предприятие, которое находится в состоянии банкротства, вызванном банкротством большого холдинга "Настюша", - пояснила Наталия Метлина. - Мы буквально в ручном режиме решаем эту проблему".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сейчас, по ее словам, ожидается решение конкурсного управляющего по выплате задолженности зарплаты сотрудникам комбината в Сокольниках: "Он должен выдать его буквально в течение часа, - рассказала депутат. - Я подключила все свои возможные связи. Речь идет о 69 миллионах рублей, это не самая большая сумма. Ее можно разделить на части и выплатить хотя бы какую-то часть, потому что главное сегодня - это прекращение голодовки, просто опасной для здоровья этих людей".

Само же предприятие полностью готово к работе, необходимо лишь выплатить людям зарплату и завезти сырье.

Ранее агентство "Москва" сообщило, что зарплату на комбинате в Сокольниках в нарушение законодательства РФ полностью не платят с августа 2018 года. В результате задолженность 242 работникам еще в феврале этого года достигла более 23 миллионов рублей. Это стало поводом для Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве возбудить уголовное дело против гендиректора комбината. А сегодня возбуждены еще два уголовных дела по статьям "Преднамеренное банкротство" и "Невыплата заработной платы". Кроме того, юридическое лицо и гендиректора комбината привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Результаты расследования уголовных дел и фактическое погашение задолженности находятся на контроле у столичной прокуратуры..

.В июле в отношении комбината открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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