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02.10.2019 07:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дима Билан выступит перед матчем Россия - Шотландия в "Лужниках"

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз обнародовал развлекательную программу для болельщиков перед началом матча отборочного турнира ЧЕ-2020 между сборными России и Шотландии. На разогреве перед матчем в "Лужниках" 10 октября для многочисленных любителей футбола выступит популярный певец Дима Билан.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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При поддержке правительства Москвы перед матчем пройдет масштабная развлекательная программа "Наши парни в городе", включающую рекламную и медийную кампании в городском пространстве, публичные трансляции матча и match-day активации на стадионе.

Начнется она за три часа до начала матча. В "Лужниках" пришедшие на стадион смогут окунуться в атмосферу прошлого - встретиться с рыцарями эпохи Короля Якова, примерить на себя традиционные шотландские килты, проверить свои навыки в игре на волынке, а также принять участие в традиционных соревнованиях горцев.

Помимо этого, для болельщиков организованы матчи со звездами футбола и автограф-сессии с участием бывших игроков сборной России Дениса Колодина, Руслана Нигматуллина, Алексеф Смертина, Александра Ширко, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Андрея Каряки и Ролана Гусева. Состоится немало интересных конкурсов и розыгрышей призов.

Начало матча Россия - Шотландия 10 октября в 21:45. Прямая трансляция встречи состоится на первом канале.

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