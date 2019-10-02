Дороги к костромским школам признали опасными

В начале сентября активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по дорогам возле костромских учебных заведений. Участники акции проверили безопасность пешеходных переходов рядом со школами № 26, 28, 22 и интернатом для слабовидящих детей на улице Войкова в Костроме. Результаты оказались неутешительными.

Пока гром не грянет

Первым адресом стала школа № 26 на улице Горького. Несколько лет назад она была признана опасной не только снаружи, но и внутри. В феврале 2016 года в учебном классе этой школы прямо во время уроков на парты обрушился плохо укрепленный подвесной потолок весом около тонны. Избежать человеческих жертв удалось благодаря мужеству учительницы Виктории Горлевич, которая, услышав подозрительный треск, сумела вовремя вывести детей из опасного помещения. Школу после ЧП закрыли. Уроки в ней возобновились только после детального обследования всех конструкций и проведения ремонта.

В январе 2019 года школа № 26 вновь попала под пристальное внимание общественников. Активисты выяснили, что путь детей к этой школе небезопасен из-за стремительного потока машин. После обращения общественников городские власти решили установить "лежачие полицейские" на перекрестке улиц Козуева, Горького и Спасокукоцкого. Однако вопрос с организацией заездного кармана для автомобилей и ограждениями остался нерешенным. Родители, которые привозят детей в школу на машинах, по-прежнему вынуждены высаживать учеников прямо на проезжей части, подвергая их жизнь опасности.

- По итогам рейда мы направим повторное обращение в администрацию Костромы с просьбой решить наболевшие вопросы учащихся и их родителей, - прокомментировала ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Инесса Гудас.

Следующим адресом, который посетили общественники, стала костромская гимназия № 28. Два года назад возле корпуса начального звена этой школы произошло ЧП: костромичка попала под колеса автомобиля, двигавшегося задним ходом. После несчастного случая власти оборудовали здесь огражденную пешеходную дорожку. Но уже два года она ведет на стихийную стоянку автотранспорта. Дети вынуждены лавировать между машинами.

- Год назад после обращения ОНФ городские власти обещали продлить пешеходную зону. Работы должны были выполнить летом 2019-го, но до сих пор ничего не сделано, - возмутились общественники.

Хоть глаз выколи

Родители детей, посещающих школу № 28, уже несколько лет пытаются добиться от властей установки фонарей на дороге, ведущей в учебное заведение со стороны гаражного кооператива, однако решить проблему не удается.

- Меня возмущает то, что у нас все откладывают до тех пор, пока "гром не грянет". Живой пример - переход на улице Магистральной. Светофор на нем установили только после того, как на этом месте насмерть сбили трех девочек-студенток. У нас на всех соседних со школой домах висят ориентировки МВД о поиске насильника-педофила. А дети возвращаются домой в темноте. Родители писали в мэрию письма, но получили отказ. Неужели так сложно повесить у школы фонарь? Зачем ждать, когда случится трагедия? - сетует мама третьеклассницы Виктория Семенова.

Родители, которые привозят детей на машинах, вынуждены высаживать их прямо на проезжей части

Аналогичные жалобы поступают в мэрию и Думу города от родителей учеников соседней школы № 38. Около 700 детей ходят в эту школу по грунтовой дороге, вдоль которой тоже нет фонарей уличного освещения. Ребята из младшего и среднего звена, которые учатся во вторую смену, вынуждены ежедневно возвращаться домой по размытой дороге в полной темноте.

Несколько лет назад городские власти заасфальтировали половину дороги к школе, однако на вторую половину денег не нашлось. В мэрии подсчитали, что на завершение работ по асфальтированию и установке электроопор возле учебного заведения необходимо порядка миллиона рублей. В условиях скудного бюджета областного центра ни в 2018, ни в 2019 годах найти необходимые средства не удалось. В этом году жители окружающего школу микрорайона совместно с депутатами начали сбор подписей за включение недоделанного участка дороги к школе в программу благоустройства на 2020 год.

В упор не видят

Еще одним из адресов рейда стала дорога, ведущая к школе-интернату для слабовидящих детей на улице Войкова в Костроме. Недавно там тоже произошло ДТП с участием пешеходов. Возле этой школы расположен нерегулируемый пешеходный переход. Ограждений возле него нет, светофор и "лежачий полицейский" отсутствуют. Участники рейда предложили оборудовать пешеходный переход дополнительными знаками "Внимание, дети!" и "Слепые пешеходы". Сотрудники ГИБДД это предложение поддержали. Кроме этого, активисты предложили ограничить стоянку автотранспорта возле учебных учреждений.

"Вся территория напротив школы № 26 и школы-интерната для слабовидящих детей заставлена машинами. Это сужает и без того тесные улицы и создает дополнительные помехи для движения транспорта", - пояснили участники рейда.

В ответ на обращения костромичей в ГИБДД сообщили, что до конца текущего года регулируемый пешеходный переход появится возле школ № 22 на улице Профсоюзной и № 6 на улице Стопани. Оба объекта включены в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Над пропастью во лжи

Не меньшую озабоченность родителей и педагогов вызывает и состояние дороги к открывшемуся в прошлом году детскому технопарку "Кванториум" в Костроме, который посещают около 800 детей. Путь от остановки общественного транспорта к зданию образовательного учреждения ведет через три опасные дороги, ни одна из которых не оборудована светофорами либо знаками "Внимание, дети!" и "Пешеходный переход".

- В прошлом году у нас прошло три совещания по поводу безопасности передвижения детей. Приезжала комиссия, обещали помочь. Но до сих пор ничего не сделано. В этом месяце мы были вынуждены направить повторное обращение. Надеемся, что проблему все же удастся решить, - сообщил руководитель технопарка "Кванториум" Евгений Тощаков.

Еще один тревожный сигнал поступил из Галичского района Костромской области. Обеспокоенные родители сняли на видео удручающее состояние моста через реку Вексу, по которому каждый день в Ореховскую школу ходят ученики из поселка Сплав. На значительной части перехода полностью отсутствуют ограждающие перила. Дети, проходящие по тротуару, ежедневно могут упасть с высокого моста в бурлящую реку.

- Директор школы пыталась обратить внимание властей на проблему, однако все осталось по-прежнему. Мы связались с региональным департаментом транспорта и выяснили, что они уже разбираются в этом вопросе. Направили им официальный запрос с просьбой обеспечить безопасность пешеходов, надеемся на оперативность, - пояснили в ОНФ.

Общественники заявили, что в ближайшее время проверки состояния дорог, ведущих к костромским школам, продолжатся. Первые положительные результаты от рейдов уже есть. Например, возле школы искусств № 6 на Речном проспекте в Костроме власти по просьбам жителей оборудовали дополнительный пешеходный переход.

Кстати

За последние две недели в регионах ЦФО произошло сразу несколько резонансных ДТП, жертвами которых стали дети. Вечером 16 сентября на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Стрелецкой в городе Шуе Ивановской области водитель пассажирского автобуса ПАЗ 4234 при повороте налево насмерть сбил шестилетнюю девочку. Малышка возвращалась со своим 11-летним братом домой из бассейна. Дети передвигались без шлемов на велосипедах, без сопровождения взрослых. В момент аварии водитель автобуса был трезв. По факту гибели ребенка полиция возбудила дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Неделей ранее трагедия с гибелью подростков произошла в городе Коврове Владимирской области. Двигавшийся на большой скорости водитель BMW не притормозил перед "зеброй" и врезался в группу переходивших дорогу детей. В результате мальчик и девочка 13 лет погибли на месте. По решению суда водителя BMW, спровоцировавшего аварию, на время следствия арестовали.