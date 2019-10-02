Ярославцы смогут увековечить память родственников-фронтовиков

Члены рабочей группы по подготовке к празднованию 75-летия Победы единогласно поддержали идею создания мемориала на улице Чайковского в Ярославле.

В мэрии города рассказали, что на гранитном монументе "Память наших сердец" будут увековечены образы участников ВОВ: на нескольких панно предполагается разместить от трех до пяти тысяч изображений ярославцев-фронтовиков. Сбор фотографий уже начался, их можно приносить в мэрию города.

Кроме того, уточнен реестр городских памятников и мемориальных досок, посвященных воинам-героям. Определены виды работ по приведению в надлежащее состояние всех объектов, готовится сметная документация для выделения средств из городского бюджета на проведение необходимых работ.

- Это очень важно, поэтому все идеи и задумки просьба озвучивать на последующих совещаниях по подготовке к празднику, - призвал членов рабочей группы мэр Ярославля Владимир Волков.

Городской план по подготовке и празднованию 75-летия Победы включает работу по улучшению условий жизни ветеранов, проведение торжественных и памятных встреч, мероприятий по патриотическому воспитанию, а также работу по увековечению памяти погибших.

Одно из наиболее важных направлений - улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию на 5 сентября в городе проживает 4841 ветеран и труженик тыла. Все они будут награждены юбилейными медалями, получат именные поздравления. Запланировано проведение встреч ветеранов с молодежью, создание туристического маршрута "Ярославль во время войны". Отдельный план разрабатывается по проведению акции "Бессмертный полк".

Подготовка к 75-летию Победы в Ярославле началась еще в 2018 году с создания рабочей группы, в которую вошли представители мэрии, члены общественной палаты и городского совета ветеранов. Возглавил рабочую группу мэр Владимир Волков. Первым шагом стала разработка, а затем утверждение плана мероприятий по подготовке к знаменательному событию.