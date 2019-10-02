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02.10.2019 15:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ярославль погрузился во тьму

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

На улицах Ярославля не работают фонари, отключена подсветка зданий. Без света остались дворы, парки и даже основные магистрали, передает ОТР.

Первые перебои с освещением начались в городе еще в середине сентября. На них жаловались жители разных районов. В мэрии объяснили возникающие проблемы авариями.

Фото: iStock
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Глава города Владимир Волков на встрече с журналистами 1 октября тоже заверил, что мониторинг ведется ежедневно, а динамика замены ламп уличного освещения по сравнению с прошлым и позапрошлым годами увеличилась в разы.

- У нас нет ни одной улицы, где свет ночью не горит постоянно, если это не связано с аварийной ситуацией, - заявил Владимир Волков.

Однако в тот же день стал известно, что прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении наружного освещения города на четвертый квартал 2019 года и в итоге объявила предостережение руководителю департамента городского хозяйства. Выяснилось, в частности, что срок действующего муниципального контракта на освещение города истек 30 сентября, а новый аукцион не проведен из-за "отсутствия доведенных лимитов денежных средств для заключения контракта со стороны департамента городского хозяйства мэрии Ярославля".

Как передает ОТР, прокуратура потребовала восстановить уличное освещение, и теперь мэрия спешно заключает трехдневные контракты, чтобы фонари в городе работали.

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