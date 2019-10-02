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02.10.2019 19:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гастарбайтер из России

Как Асмая Султанова из Воронежа продавала сувениры в США и преподавала английский в Китае
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
В поисках хорошего заработка Асмая Султанова из Воронежа объездила США и Китай, но вернулась в Россию: где-то обманул работодатель, где-то просто не понравилось. "Быть гастарбайтером не так-то просто" - вот главный урок, привезенный ею из-за границы.
Фото: Игорь Филонов Следующим "рабочим" пунктом у Асмаи запланирована Латинская Америка. Фото: Игорь Филонов
Следующим "рабочим" пунктом у Асмаи запланирована Латинская Америка. Фото: Игорь Филонов

- В Штаты я поехала еще студенткой, по программе Work&Travel - офис фирмы находился прямо в университете. Нам обещали трехмесячную визу с возможностью работать, должность продавца в магазине сувениров Сан-Диего с зарплатой 1100 долларов и возможностью путешествовать по стране. Стоило это 60 тысяч рублей - по меркам 2006 года совсем не маленькие деньги. Их мне дали родители.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Из обещанного сбылось все, кроме работы. Подождав полгода, пока оформляли необходимые документы, Ася с четырьмя одногруппницами перелетела на сверкающем "Боинге" через океан и очутилась в Калифорнии в разгар цветения апельсиновых деревьев. Прямиком из аэропорта девушки отправились на работу. "Вы уже пятидесятые, наверное. Нам не нужны работники", - как отрезали в магазине. Девушки помянули недобрым словом офис в родном университете, но, когда тебе 20 лет, вокруг май и прекрасная незнакомая страна, долго грустить не получается.

На работу девушка устроилась быстро - в другом магазине сувениров даже платили на сотню больше.

- Продавали футболки, значки, бейсболки. Когда местная команда Padres выигрывала, выручка у нас резко возрастала.

На вторую неделю пребывания в Штатах Асмая познакомилась с американским "законом и порядком". Когда транспорт на перекрестке остановился, пошла через дорогу, не обратив внимания на то, что пешеходам тоже горит красный. Словно из-под земли возник полицейский - погрозил пальцем и заставил вернуться на тротуар.

Больше всего девушку из Воронежа Америка поразила пестротой населения.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- В кино как: трое белых, черный, еще трое белых - опять черный. А в Вашингтоне одни афроамериканцы на улицах! Черный город! Сан-Диего населяют преимущественно мексиканцы, в Сан-Франциско на улицах сплошь китайцы. В Лос-Анджелесе я попала в армянский квартал: вывески вязью, объявления на русском "Требуется слесарь", а над всем этим знаменитые холмы с огромными буквами HOLLYWOOD.

Когда закончилась трехмесячная виза, Асмая вернулась домой, доучилась на журфаке и устроилась работать в местную газету.

- В США мой диплом не котируется. Там ждут специалистов по точным наукам: программистов, физиков. Еще нужны врачи, сумевшие подтвердить квалификацию. А всю жизнь продавать майки или ухаживать за чужими детьми я не хотела.

Проблему языка гостья из России решила просто: выучила выражение "Бу ла" - "не остро" в закусочных

В следующий раз Асмая отправилась на заработки в противоположном направлении, соблазнившись тем, что в Китае белым людям доплачивают за внешность.

- Там бешеный спрос на иностранцев, преподающих английский язык. Им платят в три раза больше, чем своим. Мне пообещали 12 тысяч юаней (108 тысяч рублей) в месяц и рабочую визу.

Фото: Константин Завражин
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К тому времени Султанова обзавелась ипотекой и подсчитала, что можно рассчитаться с банком, проработав в Поднебесной год в режиме тотальной экономии. Девушка нашла в соцсети адрес одной китайской школы, прошла собеседование, потратила около 30 тысяч рублей и оказалась в КНР с тысячей долларов в кармане. Работа ей досталась в Аньяне - в 500 километрах от Пекина. По китайским меркам город совсем небольшой: население - семь миллионов человек, панельные небоскребы, из достопримечательностей - царские гробницы династии Шань с гадальными костями и Музей иероглифов.

- Климат там сумасшедший: сегодня +30, завтра облачно и холоднее градусов на 10, послезавтра дождь - и так все время. На улицах очень людно, большинство передвигается на мопедах и мотоциклах.

Проблему языка гостья из России решила просто. Выучила выражение "Бу ла" - "не остро" в закусочных. Если необходимо было ей что-то сообщить, китайцы доставали телефоны и включали переводчики.

Английский она преподавала в нескольких детских садах, государственной школе и в тренинговых центрах. За работой иностранки следили местные ассистенты и камеры. Жилье Султанова нашла возле школы на пару с молодой учительницей-китаянкой - за 750 юаней в месяц.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Первая зарплата оказалась на треть меньше обещанной. Китайцы не давали обещанных 25 часов нагрузки, но обещали, что дальше станет лучше - хотя близилось лето и каникулы. Работодатель заплатил кому-то крупную взятку, но рабочую визу для Аси оформить так и не смог. И не помогал с продлением старой. Сказал: "Твоя виза - не наша проблема". В итоге Ася спешно покинула КНР в последний день действия документов с тысячей долларов в кармане.

- Я была готова потратить год жизни, чтобы закрыть ипотеку. Но отдавать каждый день своей жизни в Китае оказалось тяжело. Теперь есть планы на Латинскую Америку…

Между тем

Тульский филиал немецкой фирмы, выпускающей вибропрессы, открыл вакансию программиста с зарплатой 3500 евро. Претенденты должны разбираться в механике и электротехнике, хорошо знать английский и немецкий языки. В Костроме готовы платить 200 тысяч рублей в месяц ортодонту. По словам главврача государственной стоматологической поликлиники Владимира Нечаева, для региона "это очень дефицитный специалист, пациенты вынуждены записываться на прием за месяц".

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