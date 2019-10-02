Калужские депутаты увидели, как служится подводникам легендарной "Калуги"

По приглашению экипажа подводной лодки "Калуга" на годовой праздник - День корабля - калужская делегация, в которую вошли депутаты Городской Думы города Калуги Михаил Смирнов и Алексей Колесников и заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов, отправилась в город Полярный.

Программа визита была насыщенной и деловой. Калужане встретились с командованием Кольской флотилии вице-адмиралом Олегом Голубевым, пообщались с командиром бригады Валерием Монако. Командир подводной лодки, капитан третьего ранга Евгений Такмаков и экипаж познакомили шефов с жизнью и бытом подводников. Моряки ценят поддержку и заботу города, ребята гордятся, что служат на именной подводной лодке.

Подводникам были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки от Городской Думы и городской управы. Также делегация посетила мемориальный комплекс в городе Мурманске, посвященный морякам, погибшим в мирное время. На территории комплекса расположена рубка атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года после взрыва на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

Командование подводной лодки "Калуга" и члены делегации обсудили дальнейшие планы по укреплению шефских связей.

Справка РГ:

Дизельная подводная лодка "Калуга" входит в состав 161-й бригады дизельных подводных лодок ордена Ушакова I степени Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Заложена 5 марта 1987 года на заводе "Красное Сормово" имени Жданова в городе Горьком (Нижнем Новгороде) и спущена на воду 7 мая 1989 года. С 30 сентября 1989 года большая подводная лодка Б-800 принята в состав ВМФ, на корабле поднят Военно-морской флаг и эта дата является годовым праздником - Днем корабля.

Настоящее имя "Калуга" получила в мае 2003 года в связи с подписанием соглашения о

шефской помощи города Калуги над подводной лодкой. Субмарины этого класса предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, постановки минных заграждений, ведения разведки. Они являются одними из наиболее малошумных российских серийных подводных лодок.