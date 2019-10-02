Во вторник Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь он открыт с 9.00 до 18.00, кассы закрываются на час раньше.

График перекроили, чтобы персонал, да и сами животные подготовились к холодам, рассказали в пресс-службе зоопарка. В теплые вольеры на несколько месяцев уже переселили тапира Сью, кошачьих лемуров, сурикатов, орангутанов и карликового бегемота Ксюшу. Многих животных зоологи готовят к спячке. Первыми должны уснуть сурки. Самки Сара и Нагайна уже почти не покидают теплую нору, более-менее активен самец Арчи, но он тоже скоро заснет. Перед спячкой животным корректируют питание. Например, тушканчикам дают много жирных семян, это поможет набрать вес и сохранить ресурсы организма.

Хотя фауна и засыпает, это не значит, что посетители будут гулять по зоопарку, как по пустырю. Например, любимцы публики - панды Диндин и Жуи - в спячку не впадут, как и белые медведи. А еноты будут периодически просыпаться зимой, чтобы перекусить и заодно проверить, не наступила ли весна.