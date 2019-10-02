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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Классные погоны

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 221(7979)
Что объединяет руководство армии, высоты госслужбы, науку и Союз писателей, дипломатический корпус и поп- и рок-музыку?
Это суворовское училище дало стране более 80 генералов, 11 Героев Советского Союза и России. Фото: РИА Новости www.ria.ru Это суворовское училище дало стране более 80 генералов, 11 Героев Советского Союза и России. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Это суворовское училище дало стране более 80 генералов, 11 Героев Советского Союза и России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Генералы, министры и губернаторы, академики и профессора - всего более 14 тысяч человек - в разные годы выпустились из Московского суворовского военного училища (МсСВУ). Или, если быть точнее, сначала из Горьковского (училище там сформировали 1 октября 1944 года), а затем уже из Московского (его перевели в столицу в 1956-м, где оно по сей день).

Поэтому сначала суворовцы отпраздновали юбилей в Нижнем Новгороде, затем эпицентр торжеств переместился в Москву.

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Среди выпускников много знаменитостей. В 1954 году это училище окончил Герард Васильев, позже ставший звездой оперетты. В 1963-м - Игорь Иванов, который станет министром иностранных дел. В 1969-м - Анастас Микоян. Правда, известность к нему придет под сценическим псевдонимом: Стас Намин, музыкант, композитор и продюсер. А еще - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров; председатель правления Союза писателей РФ Николай Иванов...

Сегодня в МсСВУ обучаются 560 человек. Учат как в школе. Но есть специфика: полный пансион, нет девчонок, огневая подготовка, профильное обучение.

Конкурс в МсСВУ - от 7 до 10 человек на место. Здесь особый дух, правила и традиции, которые позволят им через 7 лет выбрать путь в генералы, министры, губернаторы. Хотя это не самоцель. Можно без чинов и регалий ярко и насыщенно прожить жизнь. Просто достойными людьми.

...А сегодня вечером для суворовцев дают большой праздничный концерт в Центральном театре Российской Армии. Адрес весьма символический: театр стоит на Суворовской площади.

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