Москвичам помогут побороть Instagram-невроз

Жители Москвы смогут бесплатно побороть Instagram-невроз. Так психологи назвали состояние, когда люди постоянно сравнивают свою жизнь с "причесанными" картинками из соцсетей. И недоумевают: "Почему я не на Бали, а вечно в Бутове? Что со мной не так?"

"Сейчас очень многие обращаются к специалистам с проблемами одиночества, неудовлетворения жизнью, неумением общаться в реальном мире, ну и конечно - ощущением собственной неполноценности на фоне "успешных" картинок", - рассказала "РГ" православный психолог Мария Паршина. Так и родилась идея провести целый цикл бесед, посвященных правильному восприятию себя в изменившемся информационном пространстве. Иначе говоря - в мире лайков, репостов и демотиваторов. Собирать слушателей решили в не так давно открывшемся духовно-просветительском центре во имя святителя Иоасафа Белгородского в Измайлове.

Сквозная тема цикла бесед - ценности и опасности информационного пространства. "Главные идеи, о которых говорят в сетях, - саморазвитие, самореализация, продуктивность, - отмечает собеседница "РГ". - Спросите, чем они плохи? Своей сутью. Они подаются просто как мостик к заработку. Не к помощи людям, а к самообеспечению".

А кто является авторитетами в соцсетях, кто дает такие ориентиры? Как правило, люди с гламурными фото, "прокачанными" и залайканными страницами, говорит Мария Паршина. А когда на восприятие человека влияет качество его "картинок", то все это ведет к глобальному одиночеству личности, полагает психолог.

Частный случай - тот самый Instagram-невроз. "Реальная жизнь всегда будет проигрывать красивой странице, что в итоге будет приводить человека к мысли о собственной несостоятельности, глупости, лени, неумению работать и достигать целей", - добавила психолог. При этом мало кто из завсегдатаев Instagram понимают, что страницы в соцсетях делаются исключительно по маркетинговым лекалам и что в реальности жизнь "фитоняш" совсем не похожа на "картинную".

Об этом и других аспектах поведения в информационном пространстве расскажут на цикле встреч, первая из которых, как раз посвященная Instagram-иллюзиям, состоится 9 октября в 19.30 по адресу: Заводской проезд, 23, рядом с метро "Измайловская".