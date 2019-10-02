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02.10.2019 17:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа причина появления запаха газа в нескольких округах Москвы

Текст: Иван Пышечкин

Запах газа может ощущаться в восточном и центральном округах Москвы из-за плановых работ на газопроводе, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Мосгаз".

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Отмечается, что сейчас на запах газа жалуются жители нескольких районов Москвы. Соответствующие обращения поступают диспетчерам Мосгаза. При этом причиной возникновения запаха называют проведение капремонта газопровода "Серпухов - КРП 14". В рамках работ был произведен плановый технологический сброс газа.

В сообщении также говорится, что запах газа не представляет угрозы для населения, ситуация находится под контролем.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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