Названа причина появления запаха газа в нескольких округах Москвы

Запах газа может ощущаться в восточном и центральном округах Москвы из-за плановых работ на газопроводе, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Мосгаз".

Отмечается, что сейчас на запах газа жалуются жители нескольких районов Москвы. Соответствующие обращения поступают диспетчерам Мосгаза. При этом причиной возникновения запаха называют проведение капремонта газопровода "Серпухов - КРП 14". В рамках работ был произведен плановый технологический сброс газа.

В сообщении также говорится, что запах газа не представляет угрозы для населения, ситуация находится под контролем.