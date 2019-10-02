Торговый оборот нелегального рынка экзотических животных в мире составляет 90 миллионов долларов в год. В Москве, на которую приходится около 80 процентов российского рынка, он достигает около 3 миллионов долларов в год. Это подтвердили и учебные слайды на экологическом уроке руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского, который он 2 октября провел в школе N 354. Тема урока - животные в городе.

"А правда, что попугаев усыпляют, чтобы незаметно перевезти из Африки? - сразу начались вопросы. - А как тайно везти тигра, он же в самолете рычать будет?" Ответы последовали тут же: "Если попугаев везут нелегально, без разрешений, то их не усыпляют, а треножат, причем часто скотчем. И клюв им же заматывают, чтобы птицы не кричали. Так что из 10 попугаев доезжают до покупателя только три". Лектор рассказал, что в Москве чаще всего покупают рептилий и обезьянок, многих интересуют крокодилы. И очень большой спрос на сов. Большинство покупок совершается через интернет, "а там хоть снежного барса можно заказать, всё найдут и доставят, к сожалению", посетовал глава департамента. И рассказал истории тигренка Тамерлана и медведицы Виктории.

Тигренка, не справившись с его содержанием (50 кг мяса ежедневно), выбросили на помойку, медведица вышла на нее сама. Теперь они живут в центре передержки и реабилитации животных. "Чтобы вернуть утерянные после жизни с человеком инстинкты, нужно несколько лет. Купили сову для фотосессий, а она - ночное животное, нарушили ее биологический ритм, и не на день или два!". Обсудив, чем опасна для животных такая жизнь и чем, кроме неожиданных нападений и переноса редких инфекций, опасны экзотические животные для людей, школьники выразили готовность помогать экзотическим животным - не покупая их ни легально, ни нелегально. Не фотографируясь с ними в торговых центрах. "Если вам хочется увидеть экзотических животных, приходите в зоопарк, скоро они будут в разных районах города", - пригласил своих слушателей Антон Кульбачевский.