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02.10.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Октябрь окажется теплым на юге, в Сибири и на Урале

Текст: Ольга Игнатова
Гидрометцентр России выпустил утонченный прогноз погоды на октябрь. В целом температурный режим будет соответствовать норме или немного ее превышать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального округа (в том числе и в Москве) средняя месячная температура окажется около нормы. А вот на юге Центрального федерального округа, в Коми, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах - на один градус выше нормы.

Фото: nazarevich / istock
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На градус теплее обычного прогнозируется температура воздуха и в Уральском федеральном округе, Омской, Томской, Новосибирской областях, на севере Красноярского края, Якутии, Камчатского края, в Чукотском автономном округе. На остальной территории азиатской части России температура октября будет близка к норме.

Больше обычного может выпасть осадков на севере Архангельской области и в Коми. Меньше осадков прогнозируется на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном округе. На остальной территории европейской части страны будет в меру дождливо.

Зато октябрь окажется щедрым на осадки на северо-западе Таймыра, северо-востоке Якутии, в Чукотском автономном округе, на западе Алтайского края, юге Приморского края. Меньше обычного выпадет в октябре осадков в центральных районах Уральского федерального округа и Красноярского края, на юге Эвенкии, на севере Иркутской области, Забайкальского края, северо-западе Амурской области, на юге Магаданской области, Хабаровского края, на западе Камчатского края. На остальной территории азиатской части осадки в пределах нормы.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СЗФО Республика Коми СФО Омская область СФО Томская область СФО Новосибирская область
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