Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1

Уже совсем скоро Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1, который вместе со вторым диаметром планируется запустить в ноябре этого года. Чтобы обеспечить для нового наземного метро максимально короткие интервалы, часть пригородных поездов перевели на другие платформы. Их сегодня на Белорусском вокзале открыли мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Наряду с двумя дополнительными платформами и четырьмя тупиковыми путями, начал работать и новый пригородный павильон. Здесь уже функционируют турникеты, билетные кассы и автоматы, электронные информационные табло. "На Белорусском вокзале коллегами запущены две платформы. Они очень важны для запуска МЦД на этом направлении", - сказал Собянин.

По словам мэра, сейчас полным ходом идут работы по обустройству всей сопутствующей инфраструктуры и благоустройству, ведется обкатка поездов "Иволга", чтобы успеть открыть первые два диаметра в намеченные сроки - в конце ноября. Градоначальник также напомнил, что утвержденные для МЦД тарифы позволят москвичам экономить на поездках до 50%, а жителям области - до 75%. Ведь помимо более выгодной стоимости билета, они смогут бесплатно пересесть на метро или МЦК.

На новые пути и платформы железнодорожники перевели экспрессы до Усово и Одинцово. При этом для МЦД-1 освободились транзитные пути Белорусского вокзала. Здесь "Иволги" будут высаживать и принимать новых пассажиров, а потом сразу двигаться в сторону Савеловского вокзала и дальше по всем станциям диаметра до Лобни. Из нового павильона можно выйти на улицу Грузинский вал и площадь Тверской заставы, минуя старое здание Белорусского вокзала.

"В Москве сформирован уникальный опыт, когда объединяются усилия и городского транспорта, и железных дорог. При этом железные дороги все больше становятся городским видом транспорта. А это прежде всего комфорт. Столица ставит перед нами уникальные задачи. Мы с удовольствием соглашаемся с новыми требованиями для пассажиров и местных жителей. Это дает РЖД возможность выглядеть сегодня совсем по-другому", - сказал Белозеров.