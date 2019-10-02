Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1

Новости

В Дагестане представили нового прокурора республики 17:13
В Австралии на сигаретах будут размещать предупреждения о потерянном времени 17:12
Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад 17:03
Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии 17:03
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля" 17:00
Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии 17:00
На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле 16:58
Норвежец презентовал в Симферополе книгу о "Нашем Крыме" 16:54
Министр экономического развития Крыма ушла в отставку 16:53
Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 16:50
Ураган Лоренцо обрушился с мощными волнами на Азорские острова 16:48
Видео: Турция провела успешные испытания боевого лазера 16:46
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей 16:44
Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН 16:41
Депутат МГД Наталья Метлина взяла под контроль ситуацию с невыплатой зарплаты на мелькомбинате в Сокольниках 16:36
Глава Крыма назвал приоритеты на пять лет 16:31
Ученые выпустили в Охотское море 14 белух из приморской бухты 16:22
Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского 16:18
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной 16:18
Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике 16:11
ЦИК доработает соглашение с МВД в части проверки подписей 16:10
В Златоусте завели дело о гибели многодетной матери от побоев мужа 16:10
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 16:10
РФС наказал "КАМАЗ" за инцидент с болельщиками "Спартака" 16:08
В Кирове пятиклассник распылил в школе газ из баллончика 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 16:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1

Текст: Иван Пышечкин
Уже совсем скоро Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1, который вместе со вторым диаметром планируется запустить в ноябре этого года. Чтобы обеспечить для нового наземного метро максимально короткие интервалы, часть пригородных поездов перевели на другие платформы. Их сегодня на Белорусском вокзале открыли мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Наряду с двумя дополнительными платформами и четырьмя тупиковыми путями, начал работать и новый пригородный павильон. Здесь уже функционируют турникеты, билетные кассы и автоматы, электронные информационные табло. "На Белорусском вокзале коллегами запущены две платформы. Они очень важны для запуска МЦД на этом направлении", - сказал Собянин.

В Москве откроют четыре новые выделенные полосы для автобусов

По словам мэра, сейчас полным ходом идут работы по обустройству всей сопутствующей инфраструктуры и благоустройству, ведется обкатка поездов "Иволга", чтобы успеть открыть первые два диаметра в намеченные сроки - в конце ноября. Градоначальник также напомнил, что утвержденные для МЦД тарифы позволят москвичам экономить на поездках до 50%, а жителям области - до 75%. Ведь помимо более выгодной стоимости билета, они смогут бесплатно пересесть на метро или МЦК.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта

На новые пути и платформы железнодорожники перевели экспрессы до Усово и Одинцово. При этом для МЦД-1 освободились транзитные пути Белорусского вокзала. Здесь "Иволги" будут высаживать и принимать новых пассажиров, а потом сразу двигаться в сторону Савеловского вокзала и дальше по всем станциям диаметра до Лобни. Из нового павильона можно выйти на улицу Грузинский вал и площадь Тверской заставы, минуя старое здание Белорусского вокзала.

"В Москве сформирован уникальный опыт, когда объединяются усилия и городского транспорта, и железных дорог. При этом железные дороги все больше становятся городским видом транспорта. А это прежде всего комфорт. Столица ставит перед нами уникальные задачи. Мы с удовольствием соглашаемся с новыми требованиями для пассажиров и местных жителей. Это дает РЖД возможность выглядеть сегодня совсем по-другому", - сказал Белозеров.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Москва Мэр Москвы Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели