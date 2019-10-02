У жителя Балашихи нашли десяток боевых стволов и 4 тысячи патронов

Нелегальный склад оружия обнаружили на даче в городском округе Богородское подмосковные полицейские и их коллеги из УФСБ. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что весь арсенал принадлежал ранее судимому 40-летнему жителю Балашихи.

По словам Татьяны Петровой, оперативники изъяли три автомата, четыре винтовки, револьвер системы "Наган", пистолет "Лидер" и ружье "Бекас". И еще свыше четырех тысяч патронов.

Пока полицейские точно установили, что два автомата "Калашникова" и две винтовки "Мосина" вполне пригодны для стрельбы. Остальные нарезные единицы находятся на экспертизе.

Есть и оружие, считающееся гражданским. "Лидер" - это травматический пистолет, сделанный на базе знаменитого "ТТ". "Бекас" - помповое гладкоствольное ружье самого крупного в России 12-го калибра. Однако на него требуется разрешение, которое должна дать лицензионно-разрешительная служба Росгвардии. Такого разрешения у подозреваемого не оказалось.

Уже этих фактов достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 2 лет.