Уволены полицейские, из-за которых пострадали мигранты в Балашихе

В подмосковном главке МВД России признали вину полицейских в инциденте, когда двое приезжих из Узбекистана мужчин выпрыгнули из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Вечером 20 сентября в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха поступило сообщение о том, что из окна квартиры одного из домов, расположенных в микрорайоне 1 Мая, выпали двое мужчин. В тот момент в квартире, из окна которой они выпрыгнули, находились двое сотрудников полиции.

Как сообщалось в СМИ, двое полицейских ворвались в арендованную мигрантами квартиру и начали избивать их, требуя деньги. Мигранты, занимающиеся реставрационными работами, попытались убежать и выпрыгнули из окна.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. В ГУ МВД по Московской области после этого инцидента была назначена служебная проверка, по итогам которой двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции по г.о. Балашиха уволены "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". В главке добавили, что бывшие сотрудники также понесут наказание "в соответствии с законодательством".

В то же время начальника балашихинского отдела полиции понизили в замещаемой должности. К дисциплинарной ответственности также за этот инцидент, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, были привлечены десять должностных лиц местного отдела полиции.