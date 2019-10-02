В Белгороде полицейский застрелил мужчину с ножом

В Белгороде устанавливают обстоятельства, при которых полицейский применил табельное оружие к вооруженному ножами мужчине.

В УМВД по региону сообщили, что инцидент произошел вечером 1 октября в одной из белгородских квартир, куда была вызвана полиция в связи с агрессивным поведением жильца.

- По предварительным данным, войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился его сын, державший в руках два кухонных ножа, - рассказали в областном УМВД.

Поскольку требования сотрудника ППС он проигнорировал, продолжал вести себя агрессивно и даже попытался напасть на полицейского, тот выстрелил из пистолета.

- В соответствии с законом "О полиции" для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. По факту применения полицейским служебного оружия проводится служебная проверка.