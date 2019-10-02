Когда я спрашиваю фотографа Владимира Руфиновича Лагранжа, не потомок ли он знаменитого французского математика XVIII века, он отвечает отрицательно. Но, оказавшись в Генуе в середине 1970-х, улицу Лагранжа, конечно, снял.

Снимок, где оживленная генуэзская улица отражается в зеркальном фасаде торгового центра, объединяет два пространства - старого города и современной дороги с оживленным трафиком, - и две эпохи. Они выглядят непересекающимися мирами, будто встретились только на фото Лагранжа.

У дворового вратаря вместо хоккейной формы миски на коленках и подушка на пузе: но ведь победит?! Фото: Владимир Лагранж / Пресс-служба Центра фотографии имени братьев Люмьер

Встреча - один из главных сюжетов "Улиц Лагранжа", большой ретроспективы известного фотомастера, приуроченной к его 80-летию. Дворовый вратарь, у которого вместо хоккейных доспехов - миски на коленках и подушка на пузе, готов отразить атаку. Пара влюбленных встречает восход. Голова скульптурной лошади заглядывает в альбом рисующей девушки. Ельцин в кольце журналистов, явно рубит сплеча, не выбирая выражений…

Встречи героев на "Улицах Лагранжа" могут быть в музеях, у деревенских околиц, у фонтанов, на набережной Невы, в старом дворике… Владимир Лагранж - один из самых ярких мастеров советской стрит-фотографии. Правда, при слове "стрит-фотография" морщится - предпочитает "уличную жанровую съемку". Парадокс в том, что улицей он увлекся, став в 1959 году учеником фотографа в ТАСС. Всё, от официальной съемки в верхах до сельхозрекордсменов на ВДНХ, было расписано. А улицы - то место, где 22-летний ученик не залезет на территорию коллег.

Пространство улиц оказалось территорией свободы -поиска и творчества. Так в фильмах 1960-х "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева или "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии распахивается пространство города как лирическое и одновременно - публичное, вихревое. На улице встречаются, влюбляются, ссорятся, идут на работу, стоят в очереди. Это черта эпохи, уходящей от мажорности официальных муз к многоголосию индивидуальностей. Фотографии Лагранжа времен оттепели созвучны кинематографической поэтике Хуциева и Данелии. Он тонко чувствует динамику, умеет видеть сюжеты.

Собственно, их и новостями назвать трудно. Игра в снежки. Малыши тянутся к кнопке автомата с "газировкой". Девочки прыгают через скакалку на Тверском бульваре. Дети в антракте смотрят в театральные бинокли друг на друга. Вроде ничего не происходит. Точнее, происходит - жизнь. Без "слушали" - "постановили".

У него редкое чувство пространства. Улица превращается в сцену. Студенты у парапета на набережной исполняют "серенады" девчонкам. Эйфелева башня нависает над маленьким "Рено" как корабль пришельцев. Классическая перспектива, которую замыкает дворец, выстроена как сцена в театре Расина или фильме Эрика Ромера.

Мир коммуналок, которые Лагранж снимал с 1980-х, казалось бы, - антитеза "киношной" улице 1960-х. Вынужденная публичность частной жизни совсем не лучезарна. Иногда почти гротескна. Коза на кухне 1990-х в московской квартиры на Сретенском бульваре, такая же полноправная обитательница дома, как бабушка с дочкой и внучкой. Но и гротеск у Лагранжа подчинен семейной идиллии.

Из лирики "оттепели" он выходит к сюжетам Театра.doc так же естественно, как от снимков репетиций Олега Ефремова в юном "Современнике" к изящной графике строительных кранов (с лозунгом "Мир - это жизнь")... Впрочем, от лирики Лагранж идет не к публицистике, скорее - к эпосу.

Фотографии Лагранжа созвучны кинематографической поэтике фильмов Хуциева и Данелии 1960-х...

И фильм "Миры Владимира Лагранжа", снятый Сергеем Гавриловым и Даниэлем Лё Февром, который можно посмотреть на выставке, приоткрывает нам Лагранжа - и узнаваемого мастера, и незнакомого, совершенно "нового".

Прямая речь

Владимир Лагранж, фотограф:

- Вообще-то я в Кремле снимать не любил, но приходилось иногда. Съезд комсомола для журнала "Советский Союз" мог снять, молодежь, делегатов. Президиум меня не интересовал, хотя такие съемки тоже есть. А когда в 1989-м был созван впервые за долгие годы Съезд народных депутатов СССР, то тут мне уже стало интересно. Среди главных героев были Горбачев и Ельцин. Противостояние между ними росло. И когда Ельцин появлялся, к нему бросались журналисты, фотографы, телевизионщики. Я же вечно опаздывал. Но однажды вижу: Ельцин входит с улицы, и никого вокруг. Я, естественно, к нему. И через секунду буквально - перед ним, стиснутый коллегами. Ельцин начинает отвечать на чей-то вопрос, разгорячился… Я беру камеру, нажимаю затвор. Оп! - пленка кончилась. Снимаю объектив, ставлю на вторую камеру, нажимаю затвор - пленка кончилась. Что делать? Вспоминаю, что в жилете, в дальнем кармане, маленькая "мыльница". Полулюбительская, я ей и не снимал. Вот этой "мыльницей" я сделал кадр, когда Ельцин, распалившись, кулак поднимает.